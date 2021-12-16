Анкара обиделась на США из-за «невнимания» на сделку России и Индии по С-400

Неоднозначность позиции Вашингтона в ответ на решение Индии о закупке российских ракетных комплексов нового поколения С-400 «Триумф» вызвала недовольство в Турции.

Если раньше в Вашингтоне при первом же удобном случае выступали с угрозами санкций в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») в адрес стран, сотрудничающих с Россией в оборонной сфере, то в случае с Индией США по какой-то причине не стали демонстрировать аналогичный угрожающий настрой.

Штаты применили санкции и против Турции после закупки российских ЗРК «С-400».

Полковник турецкой армии в отставке, эксперт в сфере оборонной стратегии и безопасности Юсуф Алабарда поделился с агентством «Анадолу» своим видением ситуации.

По мнению собеседника АА, системы ПВО, имеющиеся на сегодняшний день в инвентаре индийской армии, скорее можно назвать примитивными; кроме того, Нью-Дели не удалось также создать многоуровневую и интегрированную сеть противовоздушной обороны.

Именно с учетом этих факторов, а также угроз из Китая и Пакистана, власти Индии приняли решение о закупке российских ЗРК «С-400» на сумму 5,4 млрд долларов, считает эксперт.

На данный момент трудно судить, смогут ли одни только системы «С-400» удовлетворить потребности в противовоздушной обороне такого огромного континентального государства, как Индия, говорит полковник в отставке.

Также неизвестно, сможет ли Нью-Дели создать сетевую и многоуровневую инфраструктуру противовоздушной обороны с системами, которые разработала/разработает сама, считает Алабарда.