БТР против слабаков

Парк легкой бронетехники США прекрасен для маневров и продажи

Еще во времена Второй мировой главной ударной мощью сухопутных войск стали танки, в том числе и в армии США («Наследники «Чаффи»). Более легкая бронетехника в то время была по сути вторична, но вот после войны начала бурно развиваться.

«Алюминиевая коробка на гусеницах»

Бронеавтомобили времен Второй мировой – М3 «Скаут», М8 и М20 «Грейхаунд» широко экспортировались и применялись в различных локальных войнах. «Грейхаунды» до сих пор остаются в строю некоторых латиноамериканских армий. В начале 50-х создан первый гусеничный БТР М59. Было выпущено более шести тысяч таких машин, но в целом этот БТР оказался неудачным и какого-то заметного следа в истории американской бронетехники не оставил.

В 1961 году в США началось производство БТР М113, который сами же американцы назвали «алюминиевой коробкой на гусеницах». Единственным вооружением М113 был открыто расположенный (что привело в будущем к большим потерям среди стрелков) 12,7-мм пулемет. Несмотря на вроде бы совершенно невыдающиеся ТТХ, этот БТР стал самым массовым образцом бронетехники в истории. Самих М113 и различных машин на их базе на данный момент выпущено, по-видимому, более 80 тысяч единиц.

“Общие потери бронеавтомобилей данного класса американских типов у всех стран уже превысили 700 единиц и продолжают расти”

На базе данного БТР в США были созданы ПУ ТР «Ланс», самоходные минометы (81-мм М125, 107-мм М106, 120-мм М1064, всего произведено около 4,9 тысячи), самоходный ПТРК М901 (с ПТУР «Тоу», выпущено примерно 3,5 тысячи), ЗРК «Чапарэл» (632 единицы), 20-мм ЗСУ М163 (671), КШМ М577 (около 7,5 тысячи), БРМ М981 (1,3 тысячи), грузовой транспортер М548, ряд вспомогательных машин, в Италии – БТР VCC-1 и VCC-2 (3,7 тысячи вместе с лицензионными «собственно М113»), в Голландии и Бельгии – БТР/БМП YPR-765 (2,6 тысячи), в Пакистане – БТР «Талха» (не менее 250, возможно – более тысячи).

Машины широко применялись в локальных войнах ХХ века. Установить размеры потерь крайне сложно, но они были весьма велики. В частности, нет точных данных, сколько этих БТР американцы потеряли во Вьетнаме, австралийская армия лишилась там по крайней мере 23 машин. Американская армия потеряла 23 единицы М113 в первый же месяц войны с Ираком в 2003 году, после чего стала окончательно сворачивать присутствие этих машин в боевых частях.

Еще раньше аналогичным образом поступили израильтяне, потерявшие, по-видимому, несколько сотен М113 в войнах с арабами. Тем не менее в рядах других армий М113 продолжают воевать, особенно на Ближнем Востоке. Так, в Йемене за последние годы погибло как минимум 79 М113 (9 йеменских, 70 саудовских), Египет на Синае потерял не менее 8 М113 и 10 YPR-765, стороны гражданской войны в Ливии утратили 6 М113. Ирак лишился 107 М113 (из которых 26 стали трофеями «Исламского халифата» и были уничтожены уже у него) и 7 М577, еще не менее 15 трофейных М113 и 2 М901 (захвачены у Ирана и Кувейта) были потеряны им в предыдущих войнах с США.

От «Коммандо» до «Брэдли»

Практически одновременно с М113 был принят на вооружение колесный БТР «Коммандо», который выпускался в модификациях V-100, V-150, V-200 (последний – только для Сингапура). Было произведено примерно 3,2 тысячи, а также до 600 БТР «Чамит», созданных на базе V-150 для Португалии.

В США «Коммандо» использовались лишь подразделениями военной полиции, кроме того, ВВС США применяли эти БТР для охраны собственных баз. Саудовская армия потеряла от 7 до 10 V-150 в январе 1991 года в боях за Рас-Хафджи. В конце 90-х на основе «Коммандо» был создан БТР М1117, который в США используется почти исключительно в военной полиции (по одному потеряно в Афганистане и Ираке). Он также выпускается для ВС Канады (под названием TAPV), его получателями стали Афганистан (уже потеряно не менее 21 БТР этого типа, уцелевшие, коих более 700, достались талибам), Колумбия (потерян один БТР), Ирак (потеряно 44 М1117) и курды (потеряна одна машина в Сирии).

Американская морская пехота в 50-е годы получила на вооружение амфибийный БТР LVTP-5 (выпущено более 1,1 тысячи единиц), в начале 70-х эти машины были заменены на более совершенный амфибийный БТР LVTP-7, позже переименованный в ААV7. Эти БТР состоят на вооружении морской пехоты США до сих пор (всего для нее был выпущен 1331 БТР, из которых 10 потеряны в Ираке), также экспортировались в ряд союзных США стран Азии и Латинской Америки.

В начале 80-х морская пехота получила колесный БТР LAV-25, который на самом деле не был американской машиной. Он производился в Канаде на основе швейцарского БТР «Пиранья» («Кленовая армия»). США сначала приобрели два БТР, один самоходный ПТРК «Тоу» LAV-AT, одну КШМ LAV-С, один 81-мм самоходный миномет LAV-М и две инженерные машины для испытаний, затем было произведено для морской пехоты соответственно 422, 96, 50, 50 и 140 таких машин, а также 14 машин РЭБ и 17 ЗРК (с ПЗРК «Стингер») LAV-AD. Позже из этого количества американцы передали 14 БТР и одну инженерную машину Австралии.

В боях у Рас-Хафджи морская пехота США потеряла по крайней мере один БТР и один самоходный ПТРК, не менее пяти LAV-25 потеряно в ходе второй иракской войны и в Афганистане. Саудовская Аравия в Йемене потеряла до 60 таких БТР и машин на их базе.

В начале 80-х на вооружение американской армии поступила первая американская БМП М2 «Брэдли», у которой также имелся вариант БРМ М3. «Брэдли» имеет на вооружении 25-мм пушку и две ПУ ПТУР «Тоу», несет десант 6 человек (7 в версии М2А3). На М3 вместо десанта размещены два наблюдателя и мотоцикл, увеличен (с 7 до 10) боекомплект ПТРК, установлено разведывательное оборудование. Было выпущено 1384 М2А0 и 916 М3А0, затем усовершенствованные 696 М2А1 и 675 М3А1. После этого был разработан проект со значительно усиленным бронированием (в том числе для защиты от снарядов советских 30-мм пушек). По нему произведено 2611 М2А2 (и 400 для саудовской армии) и 496 М3А2, еще 510 М2/М3А2 было получено путем переделки из М2/М3А0 и 1345 – из М2/М3А1. По-видимому, больше новых «Брэдли» не производилось, велась только модернизация существующих.

Эта модернизация подразумевала в первую очередь интеграцию «Брэдли» в сетецентрическую армию: установку новых БИУС, навигационных систем, систем связи, СУО и т. д. Основными вариантами модернизации стали М2/М3А2ODS и М2/М3А3, сейчас реализуется вариант модернизации М2А4/М7А4.

В ходе двух иракских войн было потеряно как минимум 13 М2/М3А0, 24 М2/М3А1, 12 М2/М3А2. Впрочем, общие потери в этих войнах составили 69 М2 и 2 М3, еще одна М2А2 была потеряна в Боснии. В 1991 году одна М2А2 была уничтожена своей иракской «коллегой» БМП-1. При этом считается, что «Брэдли» (с помощью ПТРК «Тоу») подбили больше иракских танков, чем «Абрамсы». Именно по итогам войны 1991 года была создана модификация А2ODS (ODS означает именно Operation Desert Storm). В этот вариант было переделано 354 М2/М3А0 и примерно 1677 М2/М3А2. Переоборудование в вариант М2/М3А3 (из М2/М3А2) началось еще в 2000 году. Было переделано как минимум 1976 машин (1361 М2, 615 М3), но, возможно, общее число М2/М3А3 в американской армии достигло 2479 единиц. В начале 2000-х 99 М2А2 были переделаны в ЗРК М6 «Лейнбакер» (путем замены ПТРК «Тоу» на 8 ПЗРК «Стингер»), но американское командование на тот период было уверено, что вести войну с равным по силам противником больше не придется, угроза с воздуха отсутствует. И всего через несколько лет 88 М6 были переоборудованы обратно в БМП (еще 6 потеряны в Ираке). Кроме того, на основе «Брэдли» были созданы машины BFIST, обеспечивающие целеуказание для артиллерии (258 М3А3 и 99 М7, переделанных из М2А2ODS).

Саудовская Аравия из 400 построенных специально для нее М2 к настоящему моменту потеряла 61 в Йемене. В 2017–2018 годы Ливан получил 32 М2А2ODS из наличия американской армии, вскоре «Брэдли» поступят в хорватскую армию.

Бронемашины против партизан

БТР «Страйкер» поступают на вооружение американской армии с 2002 года. Как и вышеупомянутый «морпеховский» БТР LAV-25, «Страйкер» не является американской машиной. Он производится в Канаде, где также создан на основе швейцарской «Пираньи» (только другой ее модификации). При этом в начале ХХI века специально под «Страйкеры» была по сути создана новая концепция боевого применения сухопутных войск.

Машинами «Страйкер» укомплектованы бригады «Страйкер», которые отличались очень высокой мобильностью – как тактической, так и стратегической. То, что «Страйкеры» неспособны вести бой против полноценной классической регулярной армии, недостатком в тот момент не считалось, поскольку вести подобную войну США не собирались. Американская армия получила 1972 БТР М1126, 545 БРМ М1127, 134 БМТВ со 105-мм пушкой М1128, 441 самоходный миномет М1129, 348 КШМ М1130, 188 машин артиллерийской поддержки М1131, 168 инженерных машин М1132, 304 медицинские машины М1133, 133 самоходных ПТРК «Тоу» М1134, 234 машины РХБЗ М1135. Общие потери этих машин в Ираке и Афганистане, возможно, достигают 77 единиц. Первым зарубежным покупателем «Страйкеров» стал Таиланд.

В рамках породившей «Страйкеры» концепции войн исключительно против заведомо более слабого противника (примитивных небольших регулярных армий либо партизанских формирований) уже в самих США было создано семейство бронеавтомобилей класса MRAP (mine resistant ambush protected – защищенный от мин и атак из засад). Они предназначались для использования в Ираке и Афганистане армией, морской пехотой, ССО. Общее производство машин этого класса с 2007 по 2012 год составило почти 30 тысяч единиц. Бронеавтомобиль RG-31 «Ньяла» фактически был создан в ЮАР. ВС США приобрели 2370 таких машин, часть из них – вне программы MRAP. На основе RG-31 также в ЮАР был разработан бронеавтомобиль RG-33, ВС США приняли на вооружение от 2316 до 2384 этих машин (в том числе 128 медицинских). Отчасти южноафриканское происхождение имеют также бронеавтомобили «Кугар» и «Буффало».

ВС США получили от 2886 до 3074 «Кугаров» и от 53 до 79 «Буффало», был создан также вариант «Кугара» «Баджер» для иракской армии. В Великобритании выпускались по лицензии несколько вариантов «Кугара» под названиями «Риджбек», «Мастифф», «Вольфхаунд» («Так себе владычица»).

Дешевле бросить, чем возвращать в США

Чисто американскими можно считать МRАР «Ошкош» М-АТV (для ВС США – от 8722 до 9025), «Кайман» (2871) и МаххРrо (от 8516 до 8779).

МRAP очень широко экспортируются – как по специальным заказам, так и из состава ВС США. В последнее время Вашингтон практически навязывает эти машины различным странам, чаще всего бесплатно (те оплачивают лишь транспортировку), поскольку во многих случаях американцам дешевле бросить МRAP, чем возвращать их в США.

Потери этих машин США в Ираке и Афганистане объявлены в 77 единиц (как и «Страйкеров»), в реальности они гораздо выше: как минимум 40 RG-31, 1 RG-33, 34 MaxxPro, 39 М-АТV, 15 «Кугаров», 5 «Кайманов» (возможно, еще какое-то количество машин американцы просто бросили во время недавнего бегства из Афганистана). Кроме того, по одному МаххРrо потеряли Румыния и Польша (а польская армия еще и 1 М-АТV).

Более 80 американских МRAР потеряла иракская армия. Потери саудовской армии в Йемене составили не менее 200 М-АТV, ОАЭ там же потеряли не менее 290 американских MRAP. Общие потери бронеавтомобилей данного класса американских типов у всех стран уже превысили 700 единиц и продолжают расти (интересно, что машин южноафриканского происхождения, то есть RG-31, RG-33, «Кугар» погибло в боях 120–130, а американских – не менее 600).

На замену этим машинам и отчасти автомобилям «Хаммер» предполагается приобрести до 50 тысяч бронеавтомобилей «Ошкош» L-AТV, которые созданы на основе М-АТV в рамках программы JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Это на данный момент единственная американская программа по производству новой бронетехники. Хотя Пентагон вновь начинает готовиться к войне с равным по силам противником, сухопутные войска и морская пехота в обозримом будущем будут оснащены бронетехникой, созданной в основном в 60–80-е годы прошлого века.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года