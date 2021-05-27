Так себе владычица

Всю королевскую рать парламент Великобритании посадил на скудный паек

Ударная авиация Великобритании («Гулливер, доросший до лилипута») состояла из бомбардировщиков собственного производства – «Вулкан», «Буканир» и «Канберра». «Буканиров» было выпущено для британских ВВС около 200, они оставались в строю с конца 50-х до начала 90-х, экспортировался этот самолет только в ЮАР. «Канберры» же в нескольких вариантах состояли на вооружении в ВВС и воздушных сил флота – морской авиации альбиона с конца 40-х до начала 2000-х общим количеством более 850 единиц.

Эти бомбардировщики широко экспортировались, в частности состояли на вооружении ВВС Аргентины, два таких самолета англичане сбили в ходе боев за Фолкленды. Под названием В-57 (производили в Штатах по британской лицензии) их эксплуатировали в ВВС США. В индо-пакистанской войне 1971 года участвовали со стороны Индии собственно «Канберры», со стороны Пакистана – В-57.

С конца 50-х до конца 80-х годов на вооружении британских ВВС состояло около двухсот перехватчиков «Лайтнинг».

Но наиболее удачным послевоенным британским боевым самолетом стал истребитель-бомбардировщик вертикального взлета и посадки Harrier («Харриер»), находившийся в строю с конца 60-х по начало ХХI века (кроме «Харриера», в мире имелся еще один серийный СВВП – советский Як-38). Он же и стал последним на сегодняшний день чисто британским боевым самолетом. Были созданы наземная (Harrier GR) и палубная (Harrier FRS или Sea Harrier) версии. В США этот ЛА выпускали по лицензии для авиации морской пехоты под названием AV-8. Общее количество произведенных в Великобритании и США «Харриеров» составило 824 единицы. В боях за Фолкленды англичане потеряли 10 «Харриеров» (6 FRS, 4 GR), сбили же «Харриеры», по английским данным, 20 аргентинских самолетов, еще один самолет и семь вертолетов уничтожили на земле. Одна машина этого типа была уничтожена сербским ЗРК «Квадрат» над Боснией в 1994 году. В 2011-м все оставшиеся британские «Харриеры» списаны и их продали в США на запчасти для AV-8.

“ Британия стала одним из крупнейших экспортеров боевой техники, но армия и флот альбиона неуклонно сокращаются ”

В конце 60-х Лондон приобрел 170 американских истребителей F-4 «Фантом», которые в британских ВВС решали задачи ПВО. Также закупались американские транспортные самолеты С-130 «Геркулес», затем – С-17 «Глоубмастер», самолеты ДРЛО Е-3А, по американской лицензии производились противолодочные вертолеты «Си Кинг» и транспортные «Чинук», затем – ударные «Апачи». Также из США поступают в Англию различные высокоточные авиационные боеприпасы и боевые БЛА МQ-9 «Рипер», разведывательные беспилотники. Планируется создать британский высотный разведывательный БЛА большой дальности «Зефир», но пока совершенно неясно, будет ли этот проект реализован.

С 70-х годов все боевые самолеты и значительная часть вспомогательных и специальных машин ВВС Великобритании создавались в кооперации с другими европейскими странами. Так, штурмовик «Ягуар» создан совместно с Францией (ВВС каждой страны получили по 200 машин, еще почти 150 ушли на экспорт), кроме того, англо-французскими были многоцелевые вертолеты «Пума» и «Линкс». Обе стороны сейчас производят ракету «Сторм Шэдоу» (во Франции она называется SCALP), которая применяется с кораблей и ЛА для поражения наземных целей.

Самолет «Торнадо» создавался в кооперации Англии, Германии и Италии, единственным покупателем (кроме ВВС этих стран) стала Саудовская Аравия. «Торнадо» официально считался истребителем-бомбардировщиком, но фактически являлся «чистым» бомбардировщиком, поскольку неспособен вести маневренный воздушный бой. Впрочем, именно в Великобритании создали перехватчик «Торнадо» F («Торнадо» ADV), предназначенный для борьбы с советскими бомбардировщиками Ту-22М и Су-24. Для королевских ВВС построено 165 перехватчиков (18 F2, 147 F3), а также 230 бомбардировщиков «Торнадо» GR. В ходе «Бури в пустыне» в 1991 году потеряны восемь «Торнадо» и один «Ягуар». «Ягуары» списаны давно, в 2019-м отправили на хранение последние «Торнадо» (их будут утилизировать).

С конца 60-х на вооружении состояли противолодочные самолеты «Нимрод» (построено 49 единиц). В ХХI веке 21 такой ЛА предполагалось радикально модернизировать, однако в 2010 году по программе экономии бюджетных средств уже готовые самолеты, на модернизацию которых затратили огромные деньги, отправили на утилизацию («Полная и безоговорочная оптимизация»). Поскольку самолеты ПЛО все же необходимы, начались закупки американских Р-8А «Посейдон».

Основным учебным самолетом британских ВВС является отечественный «Хок», кроме того, по бразильской лицензии производился самолет «Тукано», по немецкой – «Тьютор», были также закуплены швейцарские РС-9 (под местным названием «Тексан»).

В настоящее время Великобритания участвует в программе создания европейского транспортного самолета А400 «Атлас» (конечная сборка производится в Испании). Наследником «Торнадо» стал истребитель-бомбардировщик (уже не формальный, а реальный) «Тайфун», к тройке создателей «Торнадо» в данном случае присоединилась Испания. ВВС Великобритании планировали приобрести 250 «Тайфунов», в конечном счете количество сократили до 160 единиц. Сейчас программа производства завершена, при этом первые машины англичане уже начали разбирать на запчасти.

Кроме того, приобретаются в США истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35В. Уже получено примерно 20 машин при плане 138, значительная часть должна базироваться на авианосцах. Впрочем, вполне вероятно, что закупят не 138, а всего 48 F-35В. Предполагается в достаточно отдаленном будущем совместно с Италией и Швецией создать истребитель шестого поколения «Темпест».

Таким образом, Великобритания утратила способность самостоятельно создавать боевые самолеты, аналогичная ситуация складывается и с бронетехникой. Это проявилось в связи с участием страны в афганской кампании, за которой последовала иракская. В этих конфликтах участвовали танки «Челленджер-2» (только в Ираке) и БМП «Уорриор», но большая часть бронетехники приобреталась специально для этих войн. И почти вся эта техника была импортирована. В США было закуплено более 750 бронеавтомобилей класса MRAP «Кугар» (в британской армии использовались в нескольких вариантах под местными названиями «Риджбек», «Мастиф», «Волфхаунд»), 401 итальянский бронеавтомобиль LMV (британское название «Пантера»), 115 сингапурских сочлененных БТР «Бронко» (британское название «Вартхог»), 188 также сочлененных шведских БТР BvS-10 «Викинг» (в том числе 37 КШМ, 24 инженерных). В Великобритании было произведено лишь 400 бронеавтомобилей «Фоксхаунд». Потеряно было как минимум по четыре «Уорриора» и «Викинга», по одному «Симитэру», LMV, «Риджбеку» и «Фоксхаунду».

Для замены большинства БТР и бронеавтомобилей начато производство серии машин «Аякс» (всего 589, включая вспомогательные варианты). Они также не будут английскими, а создаются на основе австрийско-британской БМП ASCOD (в Австрии называются «Улан», в Испании – «Писарро»). Предполагается в ближайшие годы модернизировать 148 «Челленджеров-2» по варианту «Челленджер-3», остальные танки и все БМП спишут.

Флот сегодня остается единственным видом ВС Великобритании, в котором нет кораблей иностранной постройки. Впрочем, импортной уже давно является значительная часть корабельного вооружения: французские ПКР «Экзосет» и ЗУР «Астер», американские ПКР «Гарпун», различные торпеды и все БРПЛ. В 60-е совместно с Австралией были созданы ПЛУР «Икара», но сейчас они списаны.

С конца 50-х до начала 90-х годов в составе британского флота состояли 13 ПЛ типа «Оберон». Для замены в конце 80-х построены четыре ПЛ типа «Апхолдер», но их даже не ввели в строй ВМС Великобритании, а сразу продали в Канаду. После этого в его составе остались только атомные ПЛ. В 60–70-е было построено шесть ПЛА ранних проектов: «Дредноут», две типа «Вэлиант», три типа «Черчилль». Последняя из «Черчиллей» – «Конкеррор» 2 мая 1982 года потопила аргентинский крейсер «Хенераль Бельграно», на данный момент это единственная в истории успешная атака ПЛА. В 70–80-е годы было построено шесть ПЛА типа «Свифтшур» и семь типа «Трафальгар». Они, в частности, несли американские КРМБ «Томагавк» (всего Великобритания приобрела 195 таких КРМБ) и применяли их в ходе афганской и иракской войн, а также во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году («Балканский ящик Пандоры»). Сейчас из всех перечисленных ПЛА в строю остались лишь три «Трафальгара», строится серия из семи ПЛА типа «Эстьют» (они также способны применять КРМБ).

В составе британских ВМС имелось около 30 авианосцев, построенных в годы Второй мировой или сразу после нее, постепенно их утилизировали или продали за рубеж. Дольше всех прослужил «Гермес», он принял участие в фолклендской войне (с «Харриерами» на борту), а затем был продан в Индию под названием «Вираат».

После войны (в 70-е) построены три малых авианосца (только под «Харриеры») типа «Инвинсибл», из них лишь сам «Инвинсибл» успел поучаствовать в войне с Аргентиной. Все эти корабли уже утилизированы. После списания «Инвинсиблов» исполняющим обязанности авианосца назначили УДК «Океан», но в 2018 году его купила Бразилия. В последние годы введены в строй авианосцы «Куин Элизабет» и «Принс оф Уэллс», на которые будут базироваться F-35В. Это крупнейшие надводные корабли в истории британских ВМС.

Три артиллерийских крейсера типа «Тайгер», построенные в конце 50-х годов, в начале 80-х отправлены на слом. Параллельно было произведено восемь крейсеров типа «Каунти», уже оснащенных ЗУР, а затем и ПКР «Экзосет». Позже эти корабли классифицировали как эсминцы, в 80-е их или продали, или порезали на металлолом. В 70-е было построено 14 эсминцев типа «Шеффилд», из которых два (в том числе сам «Шеффилд») потоплены аргентинцами, остальные уже переработали «на иголки». В ХХI веке построены шесть эсминцев типа «Дэринг», предназначенных в первую очередь для обеспечения ПВО новых авианосцев.

Наиболее многочисленным классом надводных кораблей ВМС Великобритании являются фрегаты. В послевоенный период здесь построили около 70 фрегатов типов «Леопард», «Ротсей», «Линдер», «Трайбл» и другие, сейчас все распроданы или утилизированы. В 70-е было построено восемь фрегатов типа «Амазон», два погибли у Фолклендов, остальные в начале 90-х сторговал Пакистан. В 80-е годы введены в строй 14 фрегатов типа «Бродсуорд» трех серий, к настоящему времени они также распроданы либо распилены. Наконец, в 90-е были построены 16 фрегатов типа «Норфолк», три из них закупила Республика Чили, остальные находятся в строю. Начато строительство трех фрегатов типа «Глазго», всего их планируется построить восемь.

Таким образом, ВМС Великобритании, еще в середине ХХ века имевшие в составе несколько сотен боевых кораблей, сегодня насчитывают всего 32 единицы (4 ПЛАРБ, 7 ПЛА, 2 авианосца, 6 эсминцев, 13 фрегатов), причем это количество, видимо, еще уменьшится. Кроме того, в строю имеется два ДВКД типа «Альбион» и три ДТД типа «Бэй», но последние считаются транспортными судами. До этого основу десантных сил британского флота составляли семь ТДК серии «рыцарей круглого стола», один потоплен аргентинцами, один используется как учебный, остальные разрезаны или проданы.

Великобритания до сих пор остается как минимум в пятерке (если не в тройке) крупнейших мировых экспортеров боевой техники, которая продается как из наличия ВС страны, так и по специальным заказам в десятки стран всех континентов. Основными статьями экспорта традиционно являются бронетехника, самолеты и корабли, а также двигатели для всего этого, корабельное вооружение и РЛС. Однако как уже сказано, постепенно возможности для производства оружия в стране уменьшаются. Это объясняется в первую очередь значительным сокращением внутренних заказов из-за постоянной экономии правительства страны на собственных ВС.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (882) за 25 мая 2021 года