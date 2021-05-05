Гулливер, доросший до лилипута

Английский ВПК еще способен производить вооружение, но былых высот уже не достигнет

Всего сто лет назад Британская империя считалась главной страной мира, над ее владениями на самом деле никогда не заходило солнце. Сейчас это даже странно вспоминать, хотя Великобритания – одна из пяти постоянных членов Совбеза ООН с правом вето и соответственно входит в аналогичную по составу пятерку «официальных» ядерных держав. Она по-прежнему способна производить боевую технику почти всех классов и остается одним из крупнейших в мире экспортеров вооружений. Тем не менее былого здоровья уже нет. И никогда больше не будет.

После Второй мировой на вооружение британской армии поступили новейшие по тем временам танки собственного производства «Комет» и «Центурион», бронеавтомобили «Феррет», «Саладин», «Сарацин». В ВВС еще состояли на вооружении поршневые бомбардировщики «Москито» и истребители «Спитфайр», затем их сменили реактивные бомбардировщики «Канберра», истребители «Гнат», «Фьюри», «Вампир», «Хантер», «Метеор». Из США (точнее, из Канады, где эти самолеты производились по американской лицензии) поступили истребители F-86 «Сейбр». Вся техника английской выделки очень широко экспортировалась во множество стран со всех континентов. В частности, слегка модернизированный «Центурион» (под названием «Элефант») до сих пор остается единственным танком на вооружении ВС ЮАР, в составе которой он принимал активное участие в войне в Анголе.

Британия уже не правила морями, но ее ВМС, несмотря на очень большие потери во Второй мировой, еще были огромны, они занимали второе место в мире по боевому потенциалу после ВМС США, имея в своем составе линкоры, авианосцы, значительное количество крейсеров, эсминцев, фрегатов и ПЛ.

При этом практически сразу после войны Лондон начал демонтаж собственной империи, поскольку был неспособен ее удерживать. Уходя из Палестины, британцы приняли очень ограниченное участие в первой арабо-израильской войне, причем на стороне Египта против Израиля. Уже в 1956 году все стало наоборот – Великобритания воевала за Израиль против Египта. Суэцкая кампания была проведена израильтянами, британцами и французами триумфально в военном плане, но закончилась полным поражением в плане политическом («Атака блестящая и бессмысленная»). Не принесли Лондону славы «арьергардные бои» в Кении и Малайе («Зачем англичанам мау-мау»). К началу 60-х империя распалась окончательно.

“ Британский ядерный арсенал нельзя считать полностью национальным из-за сильной зависимости от США – больше ни у одной ядерной державы подобной странной ситуации нет ”

При этом Великобритания стала главным союзником США в Европе в противостоянии с СССР. Сотрудничество Вашингтона и Лондона было максимально тесным, в том числе и в ядерной области. При содействии американцев достаточно быстро англичане создали ядерное оружие: уже в 1952 году – через семь лет после США и через три года после СССР – в Австралии было проведено первое испытание британского атомного заряда, в 1957-м – водородного (термоядерного). В 1958 году островитяне испытали атомную бомбу мощностью 700 килотонн – наиболее мощный в мире ядерный заряд, не являющийся водородным.

При этом в Великобритании так и не создали ядерную ракету наземного базирования. В 50–70-е годы было приобретено более 200 американских ТР, ОТР и БРСД «Капрал», «Тор», «Онест Джон» и «Ланс», на которых устанавливались американские БЧ. Боевое применение этих ракет было возможно только с согласия и под контролем США.

Носителями британских ядерных бомб стали средние бомбардировщики «Канберра», «Буканир» и стратегические «Вэлиант», «Вулкан» и «Виктор» (так называемые три V). Впрочем, «Вэлианты» оказались списаны, не прослужив и десяти лет, а «Викторы» переделаны в заправщики. Лишь «Вулкан», принятый на вооружение в 1956-м, оставался в строю до 1984 года, успев принять участие в Фолклендской войне (естественно, в обычном снаряжении). Из 134 выпущенных самолетов уцелели 19 (все в музеях). С 80-х носителями ЯО были бомбардировщики «Торнадо», но в начале ХХI века все британские ядерные авиабомбы были демонтированы.

Основным, а с 90-х годов единственным компонентом британской ядерной триады (которая, таким образом, уже никакая не триада, а монада) всегда был морской. При этом он строился по своеобразной схеме: ПЛАРБ и ядерные БЧ для БРПЛ создавались в Британии, но сами ракеты закупались в США. В 60-е из Штатов поступило 102 БРПЛ «Поларис-А3» для построенных в Великобритании четырех ПЛАРБ типа «Резолюшн» (каждая несла по 16 БРПЛ), в начале 80-х пришла еще 31 такая БРПЛ. В 90-е и начале 2000-х из США было получено 72 БРПЛ «Трайдент-2» для четырех БРПЛ типа «Вэнгард» (также по 16 БРПЛ на каждой). Именно из этих ПЛАРБ и «Трайдентов» состоит сегодня британский ядерный арсенал, который нельзя считать полностью национальным из-за сильной зависимости от США (больше ни у одной ядерной державы подобной странной ситуации нет). Начато строительство двух ПЛАРБ типа «Дредноут» для замены «Вэнгардов», они будут нести по 12 «Трайдентов». Неясно, закажут ли еще две ПЛАРБ.

При этом в производстве обычных вооружений Великобритания в гораздо большей степени ориентировалась на собственный ВПК. В частности, полностью национальным в годы холодной войны было производство бронетехники. Выпускавшийся с середины 60-х танк «Чифтен» хотя и относился ко второму послевоенному поколению, но стал первым в мире, вооруженным 120-мм пушкой (до этого западные танки оснащались 105-мм пушками, советские – 100- или 115-мм). Британская армия получила более 800 таких танков, кроме того, «Чифтен» экспортировался в страны Ближнего Востока, где в составе иранской армии принял активное участие в ирано-иракской войне. Одновременно для британской армии было выпущено более 2,5 тысячи гусеничных БТР FV432 «Троуджен» и вспомогательных машин (КШМ, носителей ПТРК, инженерных, связи) на его базе. Эти БТР начали экспортироваться (из наличия ВС) лишь в ХХI веке. В 70-е годы поступили на вооружение колесные БРМ «Фокс» и семейство гусеничных боевых машин CVR (Т), в которое вошли легкий танк «Скорпион», БРМ «Симитэр», БТР «Спартан», носитель ПТРК «Страйкер», КШМ «Султан», БРЭМ «Самсон», медицинская машина «Самаритэн». Британская армия получила более 1,8 тысячи этих машин. На экспорт строились только «Скорпионы». В 90-е на 138 «Скорпионов» (из 313 произведенных) были установлены башни от снятых с вооружения «Фоксов», из-за чего эти танки превратились в «Симитэры», но носили собственное название – «Сейбр». Кроме того, в 80-е годы было выпущено более 600 колесных БТР «Саксон». В конце 80-х на вооружение поступила БМП «Уорриор», всего их было выпущено 794, из которых 489 собственно БМП, остальные – вспомогательные машины на той же базе. Практически одновременно для замены «Чифтена» приняли на вооружение танк третьего поколения «Челленджер-1» в количестве 420 единиц. В начале ХХI века 392 из них проданы в Иорданию и заменены на 386 «Челленджеров-2». По официальным британским данным, из этих танков один потеряли в ходе вторжения в Ирак в 2003 году, причем причиной потери якобы стал «дружественный огонь» другого «Челленджера-2». Кроме того, в ходе этой войны англичане лишились двух «Уорриоров» и трех «Симитэров».

Артиллерия британской армии была в основном собственного производства, но имелись и импортные образцы. В 60-е годы на вооружение поступило более 150 американских САУ М109, М107 и М110, а также более 150 собственных САУ FV433 «Аббот» (на шасси вышеупомянутого БТР FV432), 60 итальянских буксируемых орудий М-56, около 200 собственных L-118 и 72 FH70. L-118 широко экспортировалась, а в США выпускалась по лицензии под названием М119. Уже в 90-е все вышеупомянутые САУ заменили на собственную AS90 (179 единиц), также были приобретены в США 63 РСЗО М270 МLRS. Собственные ПТРК «Виджилант» и «Свингфайр» оказались не слишком удачными, поэтому были закуплены франко-немецкие «Милан» и американские «Тоу», а затем американские же «Джавелины» и израильские «Спайки», включая «Спайк-NLOS».

Основу наземной ПВО с середины 50-х до середины 90-х составлял отечественный ЗРК большой дальности (190 километров) «Бладхаунд». В начале 70-х на вооружение поступил ЗРК малой дальности (8,2 километра) «Рапира», который остается в строю до сих пор, а также ПЗРК «Блоупайп». Одним из покупателей последнего стала Аргентина, поэтому на Фолклендах «Блоупайп» применялся обеими сторонами, при этом ими было сбито по одному самолету (британский «Харриер» и аргентинский МВ339). В 80-е «Блоупайп» в британской армии заменили на ПЗРК «Джавелин» (не путать с одноименным американским ПТРК!), а тот в 90-е – на ПЗРК «Старстрик», который также использовался в самоходном варианте на БТР «Стормер». Кроме того, в ограниченном количестве приобретались американские ПЗРК «Стингер».

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (879) за 4 мая 2021 года