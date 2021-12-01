Наследники «Чаффи»

Падение и взлеты американского танкостроения

Сложившаяся еще во времена Второй мировой войны опора США на авиацию и флот не соответствовала реалиям. Территория противника контролируется только в том случае, когда на нее встал сапог своего солдата. Соответственно невозможно было и отменить сухопутные войска. А главным оружием армии в современной войне является бронетехника.

«Шерманы», «Присты» и другие

Американские танки Второй мировой еще достаточно долго служили в армии. В частности, очень широко разошлись по миру легкие танки М3 и М5 «Стюарт». В 1969 году они в составе армии Сальвадора участвовали в «Футбольной войне» против Гондураса, а на вооружении сухопутных войск Парагвая состоят до сих пор. В парагвайской армии и сейчас имеется М4 «Шерман», лучший американский средний танк Второй мировой. В 1942–1945 годах «Шерманов» выпущено почти 50 тысяч, из них более четырех тысяч по ленд-лизу было поставлено в СССР. В ходе корейской войны американцы по различным причинам (в основном от мин и ПТО) потеряли 760 М4 (хотя не все безвозвратно).

Израиль активно использовал «Шерманы» в войнах 1956 и 1967 годов, включая трофейные, захваченные у Египта. Как Индия, так и Пакистан применяли «Шерманы» в войне 1965 года. Индусы потеряли не менее 10 машин этого типа, пакистанцы – не менее 37 (из которых 11 были захвачены индусами в боеспособном состоянии, что компенсировало их потери). На базе «Шермана» были созданы, в частности, 90-мм самоходное ПТО М36 «Джексон» и 105-мм САУ М7 «Прист».

“Важнейшим этапом в развитии американской бронетехники оказалось создание танка М1 «Абрамс», который стал одним из главных символов современной американской армии”

Тяжелый танк М26 «Першинг» с 90-мм пушкой («Шерман» нес 76-мм пушку) успел в 1945 году принять ограниченное участие в боях с немцами, а затем участвовал в корейской войне, где было безвозвратно потеряно не менее 50 машин (общий выпуск М26 составлял около 1,5 тысячи танков). Параллельно поступил на вооружение легкий танк М24 «Чаффи» с 75-мм пушкой, которых было выпущено около пяти тысяч штук. Он гораздо шире, чем «Першинг», экспортировался и использовался в различных локальных войнах, но особой эффективностью не отличался.

На основе «Першинга» был создан М46 «Паттон», который можно считать первым американским полностью послевоенным танком. Он принял участие в боях в Корее, но в целом оказался еще более «проходным», чем М26.

Более удачным стал М41 «Уокер Бульдог», который с конца 40-х начал поступать на вооружение для замены М24. Эти танки, коих было выпущено свыше 3,7 тысячи, экспортировались во множество стран. 10 М41 получили кубинские антикоммунистические эмигранты для вторжения на Кубу в апреле 1961 года, по пять танков были уничтожены и захвачены кубинскими войсками.

В ходе войны во Вьетнаме М41 широко использовались в составе южновьетнамской армии, где понесли огромные потери. Некоторое количество трофейных танков данного типа, по-видимому, до сих пор остается на хранении ВС Вьетнама.

Армия Эфиопии потеряла большую часть имевшихся М41 в ходе войны против Сомали, из них 11 танков достались сомалийцам в боеспособном состоянии. М41 стал последним легким танком на вооружении американской армии.

Башню от «Паттона» – на русский БТР

М47 стал развитием М46 и был оснащен 90-мм пушкой. Этих машин выпустили 8676 единиц (больше, чем М26, М24 и М46, вместе взятых). Правда, в американской армии они прослужили совсем недолго (с начала 50-х до начала 60-х) и ни в каких войнах не участвовали.

Зато Иордания потеряла примерно 40 М47 в ходе «шестидневной войны», Турция лишилась как минимум 14 таких танков во время вторжения на Кипр, эфиопская армия потеряла все 30 своих М47 в боях с сомалийской армией и эритрейскими повстанцами.

Иордания компенсировала свои потери, получив от Ирака 60 трофейных М47, захваченных у Ирана в ходе ирано-иракской войны. При этом в иранской армии до сих пор остается некоторое количество М47, с которыми постоянно проводятся разнообразные эксперименты (типа установки башни этого танка на БТР-60).

Дальнейшим развитием М47 стал М48, который, как и оба его предшественника, носил имя генерала Паттона. Было выпущено 11 703 танка этого типа, из них 450 на Тайване по лицензии (под местным названием СМ11 и СМ12). Из этого количества почти 10 тысяч оказались за пределами США. В американской армии он состоял на вооружении до начала 90-х, участвовал во вьетнамской войне. К этому времени все оставшиеся М48 были модернизированы по варианту М48А5, который практически не отличался от М60 (в частности, имел 105-мм пушку).

В марте 1969 года пять американских М48 приняли бой против восьми вьетнамских легких танков ПТ-76. В ходе боя были подбиты один М48 и два ПТ-76, что вряд ли можно считать успехом американцев. «Паттон» имел 90-мм пушку и противоснарядное бронирование, ПТ-76 – 76-мм пушку и противопульную броню. Около 400 М48 имела южновьетнамская армия, все они были либо уничтожены, либо захвачены (некоторые из них до сих пор находятся на хранении вьетнамской армии).

Израиль получил от 600 до 800 М48, еще 89 в 1967 году были захвачены у Иордании. В ходе Октябрьской войны 1973 года израильская армия потеряла 400 танков западного производства, значительную их часть составили М48, но точные цифры не обнародованы до сих пор. Практически все оставшиеся М48 были модернизированы по вариантам «Магах-3» и «Магах-5».

В ходе войны 1982 года четыре «Магах-3» были захвачены сирийцами, при этом один был передан СССР. Не менее четырех М48 потеряла турецкая армия на Кипре (и еще как минимум один – в боях с курдами на своей территории), не менее полутора сотен – пакистанская армия в двух войнах с Индией. Совершенно удивительным был случай, когда в 1987 году Ирак еще во время войны с Ираном продал ему же через ОАЭ до 150 трофейных М48, ранее у Ирана же и захваченных.

Наиболее совершенным и последним танком в семействе «Паттонов» стал М60 (официально он этого названия уже не носил), который находился в производстве в США с 1959 по 1987 год. Было выпущено 15 714 машин данного типа, еще 200 произведено в Италии по лицензии. Имел 105-мм пушку (исключение составляли 540 М60А2 со 152-мм пушкой, которая была также ПУ для ПТУР «Шилелла», но из-за низкой эффективности их переделали в М60А3).

Выпускались сначала М60, затем М60А1. Наиболее совершенной модификацией стал М60А3 (было выпущено более пяти тысяч, а также переделано в эту модификацию до шести тысяч танков предыдущих модификаций).

В американской армии и в морской пехоте М60А3 оставались на вооружении до конца 90-х, но в боевых действиях фактически не участвовали. Свыше тысячи М60 сейчас являются в США памятниками и музейными экспонатами, возможно, до 700 М60А3 остаются на хранении. Не менее 8,1 тысячи М60 (не считая лицензионных итальянских) были проданы другим странам, где участвовали в локальных войнах и до сих пор остаются на вооружении.

Израиль, получивший от 1150 до 1400 М60, потерял примерно 200–300 М48 и М60 в Октябрьской войне (один захваченный египтянами М60А1 оказался в СССР) и 37 – в ливанской войне 1982 года. Оставшиеся машины были модернизированы по вариантам «Магах-6» и «Магах-7». Иран в войне с Ираком потерял до половины от 460 имевшихся М60, причем 36 трофейных танков этого типа Ирак продал в Иорданию. С уцелевшими М60 иранцы экспериментируют до сих пор.

Турецкая армия потеряла как минимум 10 М60 в боях на севере Сирии в 2016–2018 годах, египетская – не менее 15 М60 в боях против «Исламского халифата» на Синайском полуострове. В ходе нынешней войны в Йемене расколотые ВС Йемена потеряли до 20 М60, Саудовская Аравия – до 40 машин этого типа.

«Абрамс» – современная икона американской армии

Важнейшим этапом в развитии американской бронетехники оказалось создание танка М1 «Абрамс», который стал одним из главных символов современной американской армии.

В 1979–1985 годах было произведено 2379 М1, а затем 894 усовершенствованных М1IP. Эти машины были оснащены 105-мм пушкой, монолитной, хотя и весьма мощной броней и достаточно простой (особенно с нынешней точки зрения) СУО. В 1986–1992 годах было выпущено от 4556 до 4796 танков М1А1 (со 120-мм пушкой, комбинированной броней и гораздо более совершенной СУО) для американской армии и 221 для морской пехоты (позже еще 226 танков были переданы в морскую пехоту). Затем был произведен 81 танк М1А2, в 1996 году производство новых «Абрамсов» для американской армии завершено, зато до сих пор продолжается их бесконечное совершенствование.

Так, 546 М1 были переоборудованы в М1А2, еще 42 М1 и 2 М1А2 стали инженерными машинами М104 «Волверин». В начале ХХI века началась реализация программы System Enhancement Package (SEP), подразумевающей интеграцию «Абрамсов» в сетецентрическую армию, создаваемую в США. Танки становятся «цифровыми» при сохранении прежнего вооружения. В М1А2SEP и их подварианты (SEPv1, SEPv2) были переоборудованы 547 М1, почти все имевшиеся М1А2 (от 619 до 624), а также не менее 435 М1А1. В настоящее время реализуется программа переоборудования еще как минимум 435 М1А1 в М1А2SEPv3 (он же М1А2С), для них, в частности, приобретается израильская система активной защиты «Трофи».

Кроме того, не менее 90 М1А1 переделаны в инженерные машины М1074 JAB и М1150 AVB. Танк останется на вооружении американской армии как минимум до середины нынешнего века. Примерно 3,8 тысячи М1А1 (включая «морпеховские», переданные на армейское хранение) и до 2,1 тысячи М1 и М1IP остаются почти бесконечным резервом для наращивания количества М1А2SEP во все более совершенных вариантах (следующим станет М1А2D).

Специально для саудовской армии было выпущено 315 М1А2, 218 аналогичных танков произведено для Кувейта. В Египте по американской лицензии изготовлено 1130 «Абрамсов». Из наличия американской армии на данный момент передано 59 М1А1 в Австралию, 146 в Ирак, 212 в Саудовскую Аравию и 222 в Марокко. Марокко предполагает приобрести еще 162 «Абрамса».

Во время «Бури в пустыне» американская армия, по официальным данным, безвозвратно потеряла девять М1А1, причем семь из них – от «дружественного огня» собственных войск. Еще три М1А1 сгорели уже после окончания боевых действий. Впрочем, реальные потери США в 1991 году составили 23 М1А1. В ходе второй иракской войны безвозвратные потери составили до 42 «Абрамсов», еще один морская пехота США потеряла в Афганистане. Ирак в боях с «халифатом» потерял не менее 25 М1А1, Саудовская Аравия в Йемене – не менее 14 М1А2SA.

Лишь к середине 2030-х в США может появиться новый танк.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (909) за 30 ноября 2021 года