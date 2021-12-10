Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о возможном ядерном ударе по России

МОСКВА, 9 декабря/ Радио Sputnik. Посольство РФ в США осудило слова сенатора Роджера Уикера о возможном ядерном ударе по России, передает РИА Новости.

В телеинтервью парламентарий рекомендовал президенту США Джо Байдену рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по РФ в случае обострения ситуации на Украине.

Заявление сенатора в российском посольстве назвали безответственным, напомнив о договоренности лидеров стран, достигнутой в Женеве 16 июня 2021 года.

"В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", – говорится в заявлении посольства в Facebook.

Дипломаты также обратили внимание на то, что в штате Миссисипи, который представляет в сенате Уикер, расположены некоторые стратегические предприятия военно-промышленного комплекса.

"Разве можно позволить, чтобы интересы наживы на производстве вооружений доминировали над стремлением народов обезопасить себя от угрозы ракетно-ядерной войны?" – отмечается в заявлении дипмиссии.

Там добавили, что Уикеру как политику, работающему в законодательном органе США, не следует "шутить с ядерным оружием".

Ранее радио Sputnik сообщило, как президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину.