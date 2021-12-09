В Space Adventures заявили, что предприниматели из РФ выражают интерес к полетам в космос

Глава представительства компании в России Сергей Костенко отметил, что осуществление такого полета - вопрос времени

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские предприниматели выражают интерес к тому, чтобы побывать в космосе, осуществление такого полета - вопрос времени. Такое мнение выразил в ходе трансляции запуска пилотируемого корабля "Союз МС-20" на канале "Роскосмос-ТВ" глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

"Я разговаривал с человеком из топ-20 бизнеса на тему космического полета. Еще давно разговаривал, в начале нулевых годов. Я понимаю, что движет людьми, и могу точно сказать, что русские ребята очень хотят в космос полететь. Конечно, полетят. Это вопрос какого-то времени", - сказал Костенко.

Он отметил, что среди российских предпринимателей много людей, которые хотят побывать в космосе, но в силу сильной занятости в бизнесе и того, что у нас достаточно динамичная страна, многим из них тяжело оторваться от дел и улететь в космос. "Потому что космический полет несет достаточно много рисков за собой, я думаю, это основная причина, почему российские состоятельные предприниматели не летают", - пояснил он.

8 декабря в 10:38 мск с космодрома Байконур запланирован запуск космического корабля "Союз МС-20" с участниками 20-й экспедиции посещения Международной космической станции. В основной экипаж входят командир корабля российский космонавт, специальный корреспондент ТАСС Александр Мисуркин и два космических туриста из Японии - предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано.