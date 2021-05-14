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Известия.ru

Россия доставит на МКС космических туристов из Японии

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Источник изображения: Фото: Space Adventures

Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС-20» в декабре 2021 года. Об этом в четверг, 13 мая, рассказали в компании Space Adventures.

«Space Adventures, Inc. объявляет, что Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии на Международную космическую станцию, успешно сдав необходимые медицинские осмотры. Он и его помощник по бизнесу Йозо Хирано планируют полететь на российском «Союзе МС-20» с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность полета японских туристов составит 12 суток. Управлять космическим кораблем будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.

Трехмесячная подготовка к полету пройдет непосредственно в Центреподготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Она стартует в июне, заключили в компании.

21 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что космические туристы смогут посещать новую российскую орбитальную станцию. По его словам, объект должен стать национальным, без «рамок, ограничений, которые всегда возникают при международном сотрудничестве».

2 сентября 2020 года Россия предложила космическим туристам более длительное пребывание на орбите — до 30 дней вместо стандартных 10. Туристам предлагается выход в открытый космос, подготовка к полету в невесомости при помощи специальных самолетов, разработка и помощь в осуществлении собственной научной программы на орбите.

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Страны
Россия
Япония
Компании
Space Adventures
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Медицина
МКС
Союз ПКК
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