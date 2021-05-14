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ТАСС

Космический турист из Японии полетит к МКС на "Союзе МС-20"

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Полет запланирован на декабрь 2021 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава приступил к тренировкам перед полетом на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-20" в декабре 2021 года. Об этом говорится в сообщении Space Adventures, распространенном в четверг.

"Space Adventures, Inc. <...> объявляет, что Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии на Международную космическую станцию, успешно сдав необходимые медицинские осмотры. Он и его помощник по бизнесу Йозо Хирано планируют полететь на российском "Союзе МС-20" с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Трехмесячная подготовка к полету непосредственно в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина стартует в июне.

В феврале 2019 года Роскосмос и компания Space Adventures подписали новый контракт на полет двух космических туристов, которые до конца 2021 года отправятся на МКС на одном корабле. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что два непрофессиональных участника полета (космические туристы) отправятся на МКС в конце 2021 года.

В сентябре на пресс-конференции в штаб-квартире SpaceX сообщили, что первым туристом, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле компании, станет японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава - основатель интернет-сайта Zozo, выполняющего заказы на изготовление одежды по индивидуальным меркам.

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Страны
Россия
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Space Adventures
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Роскосмос
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