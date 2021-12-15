Кто достоин знака «космический турист»

Россия и США развивают разные направления коммерческих полетов

8 декабря с Байконура стартовал космический корабль «Союз МС-20». Под началом опытнейшего командира Александра Мисуркина на орбитальную экскурсию отправились два японца – миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник, выполняющий роль видеооператора, Йозо Хирано. На МКС они должны пробыть до 20 декабря.

Это первый туристический полет после 12-летнего перерыва – до этого на российском корабле в таком статусе в октябре 2009 года стартовал канадец Ги Лалиберте, основатель Cirque du Soleil.

Нынешняя «звезда космичесого туризма» Юсаку Маэдзава – один из самых богатых людей Японии. Ранее он приобрел билет на Starship, и пока этот корабль Илона Маска находится в стадии проектирования, японец решил отведать космос побыстрее. Пребывание японского миллиардера на МКС продлится до 20 декабря. Японские СМИ сообщают, что стоимость экскурсии на орбиту могла обойтись ему более 88 миллионов долларов.

Вспомним, Россия была первой страной, открывшей направление космического туризма – в 2001 году американский миллионер с итальянскими корнями Деннис Тито на восемь дней отправился на МКС. 60-летнему Тито полет тогда обошелся всего в двадцать миллионов долларов. Ныне оценка стоимости такого вояжа на «Союзе» оценивается в 50 миллионов долларов, и скорее всего японцам сделали скидку за «групповой тур».

Космический туризм оказался хорошим подспорьем для хилого бюджета Роскосмоса начала 2000-х годов. Тогда не было особого спроса на места в «Союзах», и в период с 2001 по 2009 год на МКС побывали семь туристов. Все полеты состоялись при посредничестве американской компании Space Adventures, сотрудничающей напрямую с Роскосмосом. После закрытия программы «Спейс Шаттл» Россия стала единственной страной, способной доставлять экипажи на Международную космическую станцию, и места в «Союзах» продавали уже НАСА. Ныне у наших кораблей появилась «драконовская» альтернатива (Crew Dragon от SpaceX Илона Маска), на подходе и другие конкуренты. Так что самое время вернуть космический туризм на орбиту.

За океаном времени тоже не теряли. Вслед за Маском, первым по достоинству оценившим выгоды космического туризма, к реализации аналогичных программ подключились Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона, а также компания Джеффа Безоса Blue Origin.

Надо сказать, что в отличие от Роскосмоса Ричард Брэнсон, Илон Маск и Джефф Безос работают над развитием отдельного сектора космических исследований, который предназначен исключительно для развлечения богатых клиентов. В России же нет специальной программы для космических туристов, «наши» летят в составе экипажа с профессиональными космонавтами и проводят на орбите длительное время.

А вот Virgin Galactic и Blue Origin приглашают принять участие в суборбитальных полетах – формально оказаться в космосе (выше 100 километров от поверхности Земли), пережить несколько минут невесомости и полюбоваться планетой с высоты. Весь полет не превышает 20 минут и не требует какой-то длительной, изнуряющей и сложной подготовки. И цена 200–300 тысяч долларов, что на порядок меньше стоимости турпутевки на «Союзе».

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года