На верфи Navantia спущен на воду пятый корвет класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 8 декабря. Испанская компания Navantia сообщила о состоявшейся 4 декабря на предприятии в Сан-Фернандо (Кадис) церемонии спуска на воду пятого корвета проекта Avante-2200, предназначенного для ВМС Саудовской Аравии.

В мероприятии принял участие командующий ВМС Саудовской Аравии вице-адмирал Фахад бин Абдалла Аль-Гофайли (Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily).

Пятый и последний корабль серии получил наименование (836) "Унайза" (Unayzah). Церемония резки первой стали для постройки корвета состоялась на предприятии в Сан-Фернандо 15 июля 2020 года. Закладка киля прошла в апреле 2021 года. После спуска на воду дооборудование корвета будет осуществляться у достроечной стенки. Предполагается, что поставка корвета заказчику будет выполнена в феврале 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia подписала с правительством Саудовской Аравии контракт на строительство в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Постройка корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынке Саудовской Аравии. При поддержке Navantia компания SAMI намерена разработать национальную систему боевого управления под обозначением Hazem.

Большая часть работ по строительству кораблей выполняется в Испании. Резка стали для головного корвета, "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года, закладка киля состоялась в октябре 2019 года, спуск на воду – в июле 2020 года. Как планируется, он будет поставлен заказчику в ближайшее время.

В настоящее время на различных стадиях строительства находятся все пять кораблей, включая (828) "Эль-Джубайль", (830) "Эль-Диръия" (Al Diriyah), (832) "Хаиль" (Hail), (834) "Джизан" (Jazan) и (836) "Унайза" (Unayzah).

Последний корвет должен быть поставлен заказчику в 2024 году. В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где, в частности, будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.