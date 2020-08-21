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ЦАМТО

На верфи Navantia заложен киль третьего корвета класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

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Аванте-2200
Корвет класса "Аванте-2200" (Испания).
Источник изображения: Navantia Official

ЦАМТО, 20 августа. Испанская компания Navantia на своей странице в Facebook сообщила о состоявшейся на предприятии в Сан-Фернандо церемонии закладки киля третьего из пяти корветов, которые должны быть построены для ВМС Саудовской Аравии.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia подписала с правительством Саудовской Аравии контракт на строительство в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Постройка корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынке Саудовской Аравии.

Большая часть работ по строительству кораблей будет выполнена в Испании. Резка стали для первого из пяти корветов, (828) "Эль-Джубайль" (Al Jubail), началась в январе 2019 года, закладка киля состоялась 1 октября 2019 года. Церемония спуска корабля на воду прошла 22 июля 2020 года. Передача корвета заказчику запланирована на октябрь 2021 года. Как планируется, спуск на воду второго корвета состоится в ноябре 2020 года.

На предприятии в Сан-Фернандо 15 июля 2020 года состоялась церемония резки первой стали для постройки пятого корвета. По заявлению подрядчика, в настоящее время строительство заказанных кораблей продолжается в соответствии с графиком, несмотря на протоколы безопасности, связанные с пандемией COVID-19. Последний, пятый корабль, должен быть поставлен в 2024 году. В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где, в частности, будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Как стало известно, саудовская версия Avante-2200 несколько отличается от рекламируемой компанией. Так, ее длина составляет 104 м, в отличие от 98,9 м у патрульной версии, построенной для Венесуэлы. Дополнительная длина могла потребоваться для размещения более крупных двигателей, поскольку версия для Саудовской Аравии развивает максимальную скорость 27 узлов, а не 25 узлов, автономность составит 21 сутки. На борту могут разместиться 102 человека, а не 111.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Испания
Саудовская Аравия
Продукция
Avante 2200
Компании
Navantia
Проекты
2020-й год
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