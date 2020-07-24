На верфи Navantia спущен на воду головной корвет класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 23 июля. Испанская компания Navantia 22 июля объявила о состоявшейся на судостроительном предприятии в Сан-Фернандо официальной церемонии спуска на воду головного из пяти корветов, строящихся для ВМС Саудовской Аравии.

На церемонии присутствовал командующий ВМС Саудовской Аравии вице-адмирал Фахад бин Абдалла Аль-Гофайли (Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily).

В составе ВМС Саудовской Аравии первый корабль будет носить наименование (828) "Эль-Джубайль" (Al Jubail).

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на строительство в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Строительство корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения компании Navantia на рынке Саудовской Аравии.

Большая часть работ по строительству кораблей будет выполнена в Испании. Резка стали для первого из пяти корветов началась в январе 2019 года, закладка киля состоялась 1 октября 2019 года. Передача корабля заказчику запланирована на октябрь 2021 года. Как планируется, спуск на воду второго корвета состоится в ноябре 2020 года.

На предприятии в Сан-Фернандо 15 июля 2020 года состоялась церемония резки первой стали для постройки пятого корвета. После завершения строительства этот корабль получит наименование "Унайза" (Unayzah).

По заявлению подрядчика, в настоящее время строительство заказанных кораблей продолжается в соответствии с графиком, несмотря на протоколы безопасности, связанные с пандемией COVID-19. Последний корабль должен быть поставлен заказчику в 2024 году. В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где, в частности, будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Длина корвета класса "Эль-Джубайль" составляет 104 м, максимальная ширина – 14 м, максимальная расчетная скорость – 27 узлов, автономность – 21 сутки. На борту могут быть размещены 102 человека (экипаж и дополнительный персонал). В состав вооружения корабля войдут 76/62-мм артиллерийская установка Super Rapid производства Leonardo, 35-мм ЗАК "Миллениум" компании Rheinmetall, ВПУ с ЗУР, а также другие системы.

Помимо СБУ CATIZ, корветы получат разработанные Navantia интегрированную систему связи HERMESYS, систему управления огнем DORNA, интегрированную систему управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированную систему внешней и внутренней связи NAVCOMS / HERMESYS, интегрированный мостик MINERVA, двигатели и коробки передач.