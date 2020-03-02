Войти
ЦАМТО

Navantia планирует поставить Саудовской Аравии два новых десантных корабля-дока

417
0
+1
Аванте-2200
Корвет класса "Аванте-2200" (Испания).
Источник изображения: Navantia Official

ЦАМТО, 28 февраля. Испанская компания Navantia ведет переговоры с руководством Саудовской Аравии по вопросу поставки двух новых десантных кораблей-доков в качестве коммерческого продолжения программы по закупке пяти корветов класса Avante-2200.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на источник газеты La Voz de Cadiz, в настоящее время Эр-Рияд ожидает официального предложения от Navantia по данному проекту, разработкой которого компания занималась в течение нескольких месяцев.

По имеющимся данным, Саудовской Аравии будет предложен проект на базе построенных на верфях в Ферроле испанской компании "Изар" в 1995-1998 гг. для ВМС Испании двух десантных кораблей-доков (LPD) "Галиция" и "Кастилия".

Корабли типа LPD предназначены для перевозки пехотного батальона (400 военнослужащих в полном снаряжении). Суда оборудованы операционной, отделением интенсивной терапии и лабораторией, а также арсеналом. Они могут взять на борт 33 танка или 170 бронетранспортеров или шесть легких или четыре тяжелых десантных катера класса LCM-1E. Корабли также оборудованы летной палубой с соответствующим оборудованием для ночных операций, и ангаром для четырех тяжелых или шести вертолетов среднего класса.

Изданию также стало известно, что Navantia планирует 8 апреля 2020 года спустить на воду первый из пяти заказанных Саудовской Аравией корветов Avante-2200. Его передача заказчику намечена на октябрь 2021 года. Поставку оставшихся кораблей планируется реализовать с интервалом в четыре месяца.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Саудовская Аравия
Продукция
Avante 2200
Компании
Navantia
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.10.2019
На верфи Navantia заложен киль первого корвета класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии
20.09.2019
Navantia передаст Эр-Рияду технологии на сумму 900 млн. евро в рамках проекта строительства корветов Avante-2200
21.01.2019
Navantia начинает строительство корветов класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии
18.01.2019
Начато строительство головного корвета проекта Avante 2200 для Саудовской Аравии
24.04.2018
Саудовские ВМС закупают в Испании 5 корветов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:44
  • 24
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках