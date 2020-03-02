Navantia планирует поставить Саудовской Аравии два новых десантных корабля-дока

ЦАМТО, 28 февраля. Испанская компания Navantia ведет переговоры с руководством Саудовской Аравии по вопросу поставки двух новых десантных кораблей-доков в качестве коммерческого продолжения программы по закупке пяти корветов класса Avante-2200.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на источник газеты La Voz de Cadiz, в настоящее время Эр-Рияд ожидает официального предложения от Navantia по данному проекту, разработкой которого компания занималась в течение нескольких месяцев.

По имеющимся данным, Саудовской Аравии будет предложен проект на базе построенных на верфях в Ферроле испанской компании "Изар" в 1995-1998 гг. для ВМС Испании двух десантных кораблей-доков (LPD) "Галиция" и "Кастилия".

Корабли типа LPD предназначены для перевозки пехотного батальона (400 военнослужащих в полном снаряжении). Суда оборудованы операционной, отделением интенсивной терапии и лабораторией, а также арсеналом. Они могут взять на борт 33 танка или 170 бронетранспортеров или шесть легких или четыре тяжелых десантных катера класса LCM-1E. Корабли также оборудованы летной палубой с соответствующим оборудованием для ночных операций, и ангаром для четырех тяжелых или шести вертолетов среднего класса.

Изданию также стало известно, что Navantia планирует 8 апреля 2020 года спустить на воду первый из пяти заказанных Саудовской Аравией корветов Avante-2200. Его передача заказчику намечена на октябрь 2021 года. Поставку оставшихся кораблей планируется реализовать с интервалом в четыре месяца.