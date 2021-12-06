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Европейцы заложили головной противоминный корабль нового поколения

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Облик противоминного корабля нового поколения совместной бельгийско-голландской программы
Облик противоминного корабля нового поколения совместной бельгийско-голландской программы.
Источник изображения: ВМС Бельгии и Naval Group

Во французском городе Конкарно провели закладку головного тральщика, разработанного по программе Mine Counter Measures. Всего таких кораблей построят двенадцать: по шесть для Нидерландов и Бельгии.

Во вторник, 30 ноября, в Конкарно провели церемонию официальной закладки головного тральщика нового поколения, разработанного по программе Mine Counter Measures. Двенадцать таких кораблей в будущем войдут в состав бельгийского и нидерландского флотов. Тральщики заменят корабли типа Tripartite.

Головной корабль назвали М 940 Oostende: его строят для Бельгии. Сдача тральщика намечена на 2024 год. Первый представитель проекта для ВМС Нидерландов введут в строй в 2025-м.

Облик противоминного корабля нового поколения совместной бельгийско-голландской программы

Источник изображения: ВМС Бельгии

Церемония закладки состоялась при участии начальника обороны Бельгии, адмирала Мишеля Хофмана и командующего Вооруженными силами Нидерландов генерала Онно Эйхельсхайма. Генеральный подрядчик по строительству противоминных кораблей нового типа — объединение Naval Group.

Закладка корабля нового поколения совместной бельгийско-голландской программы

Источник изображения: ВМС Бельгии

Соглашение на строительство двенадцати противоминных кораблей нового поколения подписали в 2019 году. Сумма контракта составила два миллиарда евро.

Речь идет о довольно крупных единицах, имеющих полное водоизмещение 2800 тонн. Наибольшая длина корпуса — 82,6 метра, ширина равна 17 метрам. Дальность плавания корабля — более 3500 миль, максимальная скорость составляет 15,3 узла. В состав экипажа входят 63 человека.

Противоминный корабль несет 40-миллиметровую артиллерийскую установку BAE Systems Bofors Mk 4 и пулеметные установки. Он получит широкий арсенал противоминных средств комплекса UMIS. Среди прочего корабль будет обладать автомномными подводными аппаратами A18-M, буксируемыми гидроакустическими станциями T18-M и противоминными аппаратами Seascan и К-ster C.

Представители проекта получат интегрированные противоминные системы MCM Umisoft, подключенные к системе I4 Drones.

Напомним, в октябре французы спустили на воду головной патрульный корабль Auguste Benebig, который разработали по программе Рatrouilleurs Оutre-Мer. Его будут использовать на заморских территориях. Всего построят шесть таких кораблей.

В ноябре испанская судостроительная компания Navantia показала, как может выглядеть европейский фрегат будущего. Концепт назвали SMART 4000. Корабль хотят снабдить 76-миллиметровой артиллерийской установкой, ракетными комплексами и БПЛА.

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Страны
Бельгия
Испания
Нидерланды
Франция
Компании
BAE Systems
Navantia
Проекты
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