Заложен головной противоминный корабль нового поколения бельгийско-голландской программы

30 ноября 2021 года на предприятии французской судостроительной компании Piriou в Конкарно состоялась церемония официальной закладки головного противоминного корабля нового поколения в рамках совместной бельгийско-голландской программы Mine Counter Measures (rMCM) по строительству 12 кораблей (по шесть для ВМС Бельгии и Нидерландов). Головной корабль строится для бельгийского флота и получил название М 940 Oostende (строительный номер С371), он должен быть сдан к концу 2024 года. На церемонии присутствовало командование вооруженными силами обеих стран - начальник обороны Бельгии адмирал Мишель Хофман и командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм.

На церемонии официальной закладки головного противоминного корабля нового поколения М 940 Oostende для ВМС Бельгии в рамках совместной бельгийско-голландской программы на предприятии французской судостроительной компании Piriou в Конкарно, 30.11.2021 (с) ВМС Бельгии

Генеральным подрядчиком по строительству противоминных кораблей является французское судостроительное объединение Naval Group, которое осуществляет постройку в рамках совместного предприятия Kership с французской судостроительной компанией Piriou. Последняя на своей верфи в Конкарно по субподряду будет осуществлять непосредственное строительство кораблей. Naval Group отвечает за проектирование кораблей, общую интеграцию систем, а также за испытания кораблей, ввод их в строй и последующую техническую поддержку в эксплуатации. Комплекс противоминного вооружения кораблей поставляет французская ECA Group. Ремонт и сервисное обслуживание кораблей будут осуществляться в партнерстве с бельгийским судоремонтным предприятием Flanders Ship Repair в Зеебрюгге.

Напомним, что в мае 2019 года консорциум Belgium Naval & Robotics в составе Naval Group и ECA Group подписал с министерством обороны Бельгии (действовавшим также и от имени министерства обороны Нидерландов) контракт стоимостью около 2 млрд евро на строительство для ВМС Бельгии и Нидерландов 12 минно-тральных кораблей нового поколения (по шесть единиц для каждого из флотов) по по программе rMCM для замены ныне находящихся в строю тральщиков-искателей мин типа Tripartite.

Ранее в марте 2019 года предварительный контракт по данной программе был подписан министерствами обороны Бельгии и Нидерландов с объявленным победителем в соответствующем тендере консорциумом Belgium Naval & Robotics. Соглашение о совместной программе Бельгии и Нидерландов по приобретению 12 тральщиков-искателей мин нового типа, а также о программе совместного приобретения четырех новых фрегатов (по два для каждой из сторон, для замены фрегатов типа М) было предварительно согласовано правительствами Бельгии и Нидерландов в ноябре 2016 года и окончательно финализовано в начале 2018 года. Непосредственно тендер на тральщики в соответствии с данным соглашением проводила бельгийская сторона, голландская сторона осуществляет тендер на фрегаты.

Новые противоминные корабли для ВМС Бельгии и Нидерландов, которые построит консорциум Belgium Naval & Robotics, будут необычно крупными единицами полным водоизмещением 2800 тонн. Наибольшая длина корпуса составляет 82,6 м, ширина 17 м. Дальность плавания составит более 3500 миль, наибольшая скорость хода 15,3 узла и автономность 30 суток. Экипаж 63 человека. Корабль будет вооружен 40-мм артиллерийской установкой BAE Systems Bofors Mk 4 и пулеметными установками.

Корабли получат широкий спектр дистанционно управляемых противоминных систем комплекса UMIS разработки ЕСА и производства Robotics. В частности, в комплект войдут автомномные подводные аппараты A18-M, буксируемые ГАС T18-M и противоминные аппараты Seascan и К-ster C, которые должны применяться с двух размещаемых на борту тральщиков дистанционно управляемых катеров Inspector 125 USV. Всего для 12 кораблей должно быть закуплено десять комплектов противоминных систем - в общей сложности 100 подводных аппаратов. Комплекс противоминного вооружения должен обеспечивать борьбу с любыми типами морских мин на глубинах до 300 м как по курсу корабля, так и загоризонтно. Кроме того, катера Inspector 125 USV будут использовать буксируемые магнитный и акустический тралы.

Противоминные корабли будут оснащены интегрированными системами управления противоминными действиями MCM Umisoft, которые, в свою очередь, будут подключены к системе управления безэкипажными средства I4 Drones разработки Naval Group. Также корабли будут оснащены БЛА вертолетного типа UMS Skeldar V200.

Головной противоминный корабль М 940 Oostende должен войти в строй ВМС Бельгии в конце 2024 года, а первый корабль для ВМС Нидерландов - в 2025 году, после этого каждый флот должен получать по одному кораблю в год. На церемонии закладки головного корабля были объявлены названия всех 12 кораблей, получивших наименования в честь бельгийских и голландских городов. Бельгийские корабли получили названия Oostende, Tournai, Brugge, Liège, Antwerpen и Rochefort, а голландские - Vlissingen, Scheveningen, Ijmuiden, Harlingen, Delfzijl и Schiedam.

Новые тральщики должны заменить 600-тонные тральщики-искатели мин совместной франко-бельгийско-нидерландской программы Tripartite, строившиеся в 1980-е годы - тогда было построено 15 тральщиков для ВМС Нидерландов и по десять для ВМС Франции и Бельгии. Сейчас в составе ВМС Нидерландов осталось шесть тральщиков этого типа, а ВМС Бельгии - пять.

Церемония официальной закладки головного противоминного корабля нового поколения М 940 Oostende для ВМС Бельгии в рамках совместной бельгийско-голландской программы на предприятии французской судостроительной компании Piriou в Конкарно, 30.11.2021 (с) ВМС Бельгии

Облик противоминного корабля нового поколения совместной бельгийско-голландской программы (с) ВМС Бельгии и Naval Group

Названия новых противоминных кораблей совместной бельгийско-голландской программы (с) ВМС Бельгии