Европейцы показали концепт фрегата будущего

Испанская судостроительная компания Navantia впервые представила облик перспективного фрегата SMART 4000. В числе прочего он сможет нести разные авиационные комплексы.

На выставке FEINDEF-2021 в Мадриде компания Navantia продемонстрировала, как может выглядеть фрегат завтрашнего дня. Новинку назвали SMART 4000.

Водоизмещение корабля составит 4000 тонн. Длина SMART 4000 — 120 метров, в состав экипажа должны войти 70 человек. Фрегат сможет развивать скорость 25 узлов (46 километров в час).

SMART 4000. Источник: navyrecognition

SMART 4000 получит 76-миллиметровую артиллерийскую установку, многофункциональную универсальную установку вертикального пуска, а также различные беспилотники.

SMART 4000. Источник: navyrecognition

Navantia — одна из крупнейших судостроительных компаний в Европе. Ее история берет начало еще в XVIII веке, с создания военных верфей в Ферроле, Картахене и Сан-Фернандо.

Ранее Navantia показала на видео обновленную конфигурацию перспективного фрегата F110, известного также как Bonifaz. Согласно планам, первый из таких кораблей должен войти в состав ВМС Испании в 2026 году.

Напомним, недавно США поделились подробностями оснащения гиперзвуковым оружием эсминца Zumwalt. Ракету установят на место 155-миллиметровых орудий корабля.