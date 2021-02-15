Видео: европейцы показали устройство боевого корабля нового поколения

Испанская судостроительная компания Navantia показала на видео последнюю за сегодня конфигурацию перспективного фрегата F110, известного также как Bonifaz. Такие корабли должны войти в состав Военно-морских сил Испании в 2020-х.

Испания продолжает реализацию одной из самых масштабных программ в истории своего судостроения — разработку нового фрегата F110. Недавно компания Navantia выпустила новое видео, демонстрирующее последнюю конфигурацию F-110, который также называют Bonifaz.

Navantia и Министерство обороны Испании подписали контракт на постройку пяти фрегатов F-110 для испанских ВМС в апреле 2019 года. Эти корабли призваны заменить фрегаты типа Santa Maria, которые находятся на вооружении ВМС Испании более 30 лет.

Фрегат F-110 / ©navalnews

Новые корабли смогут применять многофункциональную боевую информационно-управляющую систему Aegis, которую активно используют США и ряд других стран. Благодаря ей возможны прием и обработка информации с датчиков других кораблей и летательных аппаратов соединения, а также выдача целеуказания на их пусковые установки.

Водоизмещение корабля типа Bonifaz составит 6100 тонн. Его длина — 145 метров, ширина — 18 метров. Скорость корабля сможет достигать 35 узлов (64 километра в час), в состав экипажа войдут 150 человек. Вооружение будет представлено, в частности, 127-миллиметровым орудием, противокорабельными ракетами Harpoon, зенитными ракетами и торпедами. На корабле могут базироваться вертолеты NH-90, SH-60 и БПЛА.

Напомним, в конце прошлого года Франция спустила на воду фрегат Lorraine — один из кораблей типа FREMM, предназначенный для ВМС Пятой Республики. Главные задачи таких фрегатов — противолодочная и противовоздушная оборона, уничтожение надводных кораблей и удары по наземным целям противника.

Lorraine Источник изображения: navalnews

Одним из самых знаковых событий в европейском кораблестроении последних лет стало начало практической реализации программы разработки нового французского авианосца Porte Avion Nouvelle Generation (PANG), который должен прийти на смену кораблю Charles de Gaulle. Концепт корабля мы могли видеть в декабре 2020 года. Предполагается, что полное водоизмещение авианосца составит около 75 тысяч тонн. Корабль будет иметь длину до 300 метров и ширину примерно 80 метров.

Согласно представленным данным, основой авиационной группы PANG должен стать разрабатываемый сейчас истребитель шестого поколения, известный как New Generation Fighter. Он является частью программы Future Combat Air System (FCAS).