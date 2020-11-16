Франция спустила на воду фрегат Lorraine

Naval Group спустила на воду последний фрегат типа FREMM, предназначенный для ВМС Франции. Сейчас Военно-морские силы Пятой Республики имеют в своем распоряжении шесть таких кораблей.

Состоялось знаковое для Франции событие: страна спустила на воду последний предназначенный для французских ВМС фрегат типа FREMM. Корабль Lorraine спустили на воду в Лорьяне, через 54 месяца после начала строительства.

Это десятый фрегат FREMM, построенный Naval Group, и девятый — для ВМС Франции. Один такой корабль, первоначально носивший имя Normandie, продали Египту. Также Naval Group построила один FREMM для ВМС Марокко.

Lorraine Источник изображения: navalnews

Lorraine — второй из двух фрегатов ПВО, известных как FREMM DA. Предыдущий фрегат типа FREMM для французского флота спустили на воду в 2019-м: он должен войти в состав Военно-морских сил в 2021-м. Lorraine пополнит боевой состав ВМС Франции в 2022 году.

Lorraine Источник изображения: navalnews

Многоцелевой фрегат FREMM разработали французские DCNS/Armaris, а также итальянская Fincantieri. Главные задачи таких кораблей — противолодочная и противовоздушная оборона, уничтожение надводных кораблей и удары по наземным целям противника.

Напомним, в сентябре стартовали заводские ходовые испытания российского корвета «Алдар Цыденжапов» проекта 20380. Ввести корабль в строй могут в этом году.