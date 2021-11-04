Американцы установят гиперзвуковое оружие на место знаменитых 155-миллиметровых орудий эсминца Zumwalt

Соединенные Штаты решили демонтировать 155-миллиметровые орудия в носовой части Zumwalt, установив на их место вертикальные шахты с гиперзвуковыми ракетами.

Планы США по оснащению «скандальных» эсминцев-невидимок типа Zumwalt гиперзвуковым оружием приобретают все более конкретные черты. Как стало известно, ради этого откажутся от 155-миллиметровых артиллерийских установок, которые были в числе главных особенностей эсминцев.

Ранее американские Военно-морские силы решили не покупать боеприпасы для 155-миллиметровых орудий из-за слишком высокой стоимости, что де-факто сделало их мертвым грузом и спровоцировало дискуссии о возможности установить на их место другое вооружение.

Испытание артиллерийской установки для эсминца Zumwalt. Источник: ©wikipedia

Решение не стало неожиданностью: раньше США уже говорили о планах оснастить корабли типа Zumwalt гиперзвуковым оружием. В итоге новые ракеты решили разместить на всех трех эсминцах типа Zumwalt — USS Zumwalt (DDG 1000), USS Michael Monsoor (DDG 1001) и USS Lyndon B. Johnson (DDG 1002).

Каждый Zumwalt уже имеет тактическое ударное вооружение, состоящее из 20 установок вертикального пуска Mk. 57, известный ранее как Peripheral Vertical Launching System.

Новое гиперзвуковое оружие назвали Conventional Prompt Strike (CPS). Оно использует универсальную управляемую маневренную планирующую боевую часть Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Напомним, недавно США впервые вывели в море третий, последний корабль типа Zumwalt — упомянутый выше Lyndon B. Johnson. Первоначально американцы хотели получить 32 таких корабля, сделав их одними из основных боевых единиц своего флота. Позже это число снизили до 24, а потом — до семи. Постоянно растущая цена эсминцев привела к тому, что в конце концов ограничатся тремя кораблями.

Корабль типа Zumwalt "Lyndon B. Johnson". Источник: Bath Iron Works

Это стало лишь началом проблем, многие из которых носили концептуальный характер. До последнего времени американцы не могли определиться с назначением Zumwalt и той ролью, которую он сыграет в ВМС. В результате корабли превратили в платформы для запуска нового гиперзвукового оружия.

В последнее время часто говорят о новой «гиперзвуковой гонке», в которой участвуют не только США. В числе лидеров нередко называют Россию. Самым амбициозным проектом Москвы в этой сфере можно назвать «Циркон».

Ракету должны принять на вооружение совсем скоро. По информации СМИ, первым штатным подводным носителем «Циркона» станет многоцелевая атомная субмарина «Пермь» проекта 885М.