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Naked Science

США начали ходовые испытания последнего эсминца Zumwalt

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Источник изображения: naked-science.ru

Третий и последний корабль типа Zumwalt — Lyndon B. Johnson (DDG 1002) — приступил к ходовым тестам. В перспективе такие корабли станут носителями нового гиперзвукового оружия.

Новый эсминец типа Zumwalt впервые вышел в море. Это последний корабль серии, состоящей из трех эсминцев.

Lyndon B. Johnson построили на верфи Bath Iron Works в штате Мэн. Его заложили в 2017-м и спустили на воду год спустя. Назвали корабль в честь 36-го президента США Линдона Джонсона.

Lyndon B. Johnson

Источник изображения: Bath Iron Works

Первый корабль серии — USS Zumwalt (DDG-1000) — спустили на воду в 2013-м и ввели в строй в 2016 году. В 2019-м в строй вступил второй такой корабль, получивший название USS Michael Monsoor (DDG-1001).

Lyndon B. Johnson

Источник изображения: Bath Iron Works

В существующем виде программа строительства эсминцев типа Zumwalt — лишь «тень» первоначальных планов американских ВМС. Изначально Военно-морские силы надеялись получить 32 таких корабля. Позже это число уменьшили до 24, а потом до семи. Высокая цена эсминцев привела к тому, что в конце концов решили ограничиться тремя кораблями.

Lyndon B. Johnson

Источник изображения: Bath Iron Works

Это стало лишь началом проблем, многие из которых носили концептуальный характер. До последнего времени США не могли определиться с назначением корабля и той ролью, которую он будет играть в Военно-морских силах. Неоднократно меняли его вооружение.

Первоначально на эсминце хотели установить рельсотрон, но технические и финансовые проблемы заставили отказаться от него в пользу 155-миллиметровой дальнобойной пушки LRLAP. Однако, как оказалось, цена одного управляемого снаряда для орудия может превышать стоимость крылатой ракеты Tomahawk (их корабль тоже может использовать), что привело к прекращению закупок снарядов такого типа.

Новая роль эсминцев Zumwalt оказалась связана с разработкой США нового гиперзвукового оружия. Причем эти корабли, если верить недавно представленным данным, должны стать первыми, которые получат оружие нового типа. «Установка гиперзвуковых ракет на эсминцы типа Zumwalt станет важным шагом вперед для того, чтобы превратить их в ударные платформы», — заявил ранее по этому поводу американский адмирал Майкл Гилдей.

Оснастить корабли новым оружием американцы могут уже в середине десятилетия. К тому времени Россия примет на вооружение гиперзвуковой комплекс «Циркон».

Напомним, о подписании первого контракта на поставку этих гиперзвуковых ракет стало известно в августе. Комплексами вооружат как надводные корабли, так и субмарины. В числе носителей «Циркона» будет, в частности, новейшая российская атомная многоцелевая субмарина четвертого поколения проекта 885М.

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Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Zumwalt
Циркон-С 3М22
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ГЗЛА
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