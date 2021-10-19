Французы спустили на воду первый патрульный корабль нового поколения типа POM

Во Франции спустили на воду головной патрульный корабль Auguste Benebig, разработанный по программе POM (Рatrouilleurs Оutre-Мer). Его хотят применять на заморских территориях. Всего таких кораблей будет шесть.

Компания Socarenam спустила на воду патрульный корабль Auguste Benebig. Церемонию провели в Сен-Мало 15 октября. В ближайшее время корабль окончательно дооснастят, а после этого его ожидают тесты.

Церемония первой резки стали для головного из шести кораблей программы Рatrouilleurs Оutre-Мer состоялась 8 октября прошлого года. POM будут применять на французских заморских территориях. Головной корабль отправится в Новую Каледонию, которая и станет местом его постоянного базирования.

Une nouvelle étape vers le renouvellement de nos moyens outre-mer vient d’être franchie avec la mise à l’eau de la coque du 1er patrouilleur outre-mer (POM). Dès 2023, il assurera depuis la Nouvelle-Calédonie des missions de protection de nos intérêts nationaux. #Marineenpointe pic.twitter.com/LNryXuorX9 - Chef d'état-major de la Marine (@amiralVandier) October 15, 2021

Auguste Benebig / ©Chef d’état-major de la Marine

Корабль типа РОМ имеет длину 80 метров и ширину 11,8 метра. Автономность составляет 30 суток. В состав экипажа входят 30 человек. Вооружения включают в себя 20-миллимтровую дистанционно управляемую артиллерийскую установку Nexter Narwhal и пулеметы. Корабль имеет вертолетную площадку и сможет нести БПЛА.

Auguste Benebig. Источник: oceane

Напомним, в прошлом году Франция спустила на воду новый фрегат типа FREMM.