Российский адмирал считает размещение "Бастионов" на Матуа серьезным усилением военной группировки на Курилах

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Размещение оснащенных крылатыми ракетами противокорабельных комплексов "Бастион" на острове Матуа значительно укрепило российскую военную группировку на Курилах, сообщил "Интерфаксу" в четверг бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"Теперь Курильские острова, на которые всё время претендует Япония, еще лучше защищены. Это усиление береговой системы обороны", - сказал он.

"Бастионы" - серьезные комплексы с приличной дальностью стрельбы. Наша территория - что хотим, то и делаем. Несомненно, это усиление военной группировки на Курилах", - сообщил Кравченко.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Алексей Малашенко сказал "Интерфаксу" в четверг, что размещение "Бастионов" на Матуа - сигнал не только Японии.

"Это сигнал со стороны России о том, что мы сильны по кругу, вообще везде. И это сигнал не только Японии, это реакция на американские корабли в Тихом океане и так далее. Россия показывает, что готова реагировать везде - что на западе, что на востоке", - сообщил он.

"Хотя мне это кажется странным - ведь были разговоры, что отношения на востоке надо улучшать, а враг на западе", - сказал Малашенко.

В четверг Тихоокеанский флот сообщил, что Россия развернула на курильском острове Матуа береговые ракетные комплексы "Бастион".

"Расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - заявили военные.

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщала, что новые береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" размещены на курильских островах Итуруп и Кунашир.

В четверг пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что на Матуа "Бастионы" и личный состав доставлены большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил.

"На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развёрнут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава", - говорится в сообщении.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов. Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета крылатой ракеты "Оникс" "Бастиона" составляет до 500 км.

Ранее российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

9 августа 2021 года Минобороны РФ сообщило о расширении военной инфраструктуры на Курилах - там построят более полусотни объектов.

В апреле представитель Восточного военного округа сообщил, что группировка на островах будет усилена модернизированными танками Т-80БВМ.

1 декабря 2020 года российские военные сообщили, что на островах заступили на боевое дежурство системы ПВО большой дальности С-300В4. Это комплекс ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

В апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.