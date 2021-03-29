Защитим любой ценой

блокирует ли Япония вожделенные острова?

Одной из главных новостей марта стало предложение японских экспертов осуществить блокаду Курильских островов. Инициативу в своей статье для интернет-портала Japan Newsweek выдвинул бывший дипломат Акио Каватао. Такие действия, по мнению автора статьи, покажут Москве решительность Токио в вопросе возвращения, как считается в Стране восходящего солнца, своих исконных территорий. Можно отметить, что после недавней отставки японского премьер-министра Синдзо Абэ вопрос спорных островов опять актуализировался в информационной повестке Японии. Активизирует ее и приход к власти в Соединенных Штатах президента Джозефа Байдена – политика, как показали недавние события, далекого от политических сантиментов.

В России к предложениям бывшего японского дипломата отнеслись очень скептически. Первый зампред комитета по международным делам ГД Дмитрий Новиков сообщил, что такие заявления не вызывают ни удивления, ни опасения: от России в вопросе Курил требуется твердая позиция относительно фиксации результатов Второй мировой войны.

За последние годы Российская Федерация предпринимала серьезные усилия по укреплению защиты, а также инфраструктуры Курил. На островах был обновлен парк систем противовоздушной обороны. На боевое дежурство заступили группировка истребителей Су-35, развернуты новейшие береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», а также средства радиоэлектронной борьбы. Уже сейчас понятно, что вероятному противнику будет крайне сложно высадить на острова десант и вести успешные бои.

Между тем острова Курильской гряды – это отдаленный российский регион. К примеру, от Южно-Сахалинска до острова Итуруп более 400, а от Владивостока почти 1300 км. При этом не только военные, но и социально-бытовые объекты на островах серьезно зависят от поступления снабжения с «большой земли». В то же время Курилы славятся своей непогодой.

В начале февраля на аэродроме Буревестник потерпел аварию военно-транспортный самолет Ан-12. Машина, принадлежащая 35-му смещенному авиационному полку, выполняла регулярный рейс из Хабаровска в интересах снабжения российской группировки на островах. Как заявили в пресс-службе Восточного военного округа, при совершении посадки после планового полета в сложных погодных условиях у самолета произошел подлом носовой и левой стоек шасси.

Поэтому надо признать, что с военной точки зрения предложение японского экс-дипломата Аки Каватао о возможной блокаде Курильских островов выглядит не так уж и фантастично. Более того, ранее такой вариант силового решения не рассматривался. Поэтому интересно разобраться, насколько такой сценарий возврата Курил с моря создаст возможность вернуть их Японии.

ТРАВОЯДНАЯ БЛОКАДА

В своей статье Аки Каватао предлагает осуществлять блокаду двух проливов – Лаперузы и Сангарского. Первый проходит между северной оконечностью острова Хоккайдо и южной оконечностью острова Сахалин. Также он соединяет Японское и Охотское моря. А вот Сангарский – в Японии он носит название «Цугару» – расположен между островами Хонсю и Хоккайдо. Замысел японского автора ясен: если перекрыть эти проливы, то Россия лишается единственных проходов, которые связывают Приморье с Курильскими островами. А значит, на острова не попадут корабли из самого крупного российского логистического хаба на Дальнем Востоке – Владивостока.

Между тем говорить о полной блокаде островов Курильской гряды в случае реализации такого плана не приходится. У России останется связь с Сахалином и Камчаткой по морю. Также с островами останется и воздушный мост.

Примечательно, что автор статьи аккуратно обходит вопрос, как будет осуществляться закрытие для российских кораблей проливов Лаперуза и Цугару. Также по утверждению бывшего японского дипломата реализовать блокаду можно будет только в том случае, когда Россия ослабнет до того состояния, как это было в 1990-е годы.

Итак, план Аки Каватао выглядит достаточно спорным и, можно сказать, малореализуемым. С военной точки зрения он не скажется на военном потенциале России, развернутом на Курилах. Скорее блокада станет ярко выраженным политическим давлением на РФ и ее руководство. Вариант с закрытием проливов Лаперуза и Цугару никак не помогут Токио вернуть Курильские острова. Более того, скорее такие действия спровоцируют полномасштабный вооруженный конфликт в регионе.

А ЕСЛИ ДАДУТ ПРИКАЗ?

Но если предположить, что Япония все-таки пойдет на полноценную блокаду островов Курильской гряды? Как уже было сказано, главной задачей блокадных действий станет ослабление российской группировки на островах. Понятно, что в боеприпасах, пище и других видах имущества части и подразделения ВС РФ нуждаться не будут. Бои на суше не идут, а значит, запасы расходуются неспешно.

В то же время главной проблемой гарнизона станет восполнение запасов горюче-смазочных материалов. Топливо нужно не только для военной техники. На нем работают генераторы, которые обеспечивают энергоснабжение радиолокационных комплексов, объектов в гарнизонах и полевых лагерях. Также горючее важно для социальных служб и гражданской инфраструктуры. С учетом сложного климата островов речь идет о расходе в десятки тонн ГСМ в сутки.

Конечно, в мирное время на островах создан его запас. Но со временем он начнет иссякать. К сожалению, такие объемы ГСМ с помощью воздушного моста пополнить не удастся. Поэтому потребуется провести на блокированные острова танкеры. При этом для разгрузки таких судов нужны специальная инфраструктура и оборудованные порты. А таких на островах гряды не так уж и много – Южно-Курильск на Кунашире, Курильск на Итурупе и ряд других.

На первый взгляд можно заблокировать эти гавани и ждать, когда российский гарнизон израсходует запасы ГСМ. Но на самом деле реализовать такой замысел с военной точки зрения будет достаточно сложно. Для его успешной реализации потребуется целый комплекс мер.

Во-первых, обойтись одним закрытием проливов Лаперуза и Цунгар не получится. Корабли, которые осуществляют блокаду, должны надежно прикрыть северо-запад, то есть прервать сообщения с Камчаткой и полностью заблокировать это направление. Оптимально выглядит размещение блокадных сил между островами Шикотан и Матуа, либо надо создать рубеж на достаточном удалении от Парамушира.

Во-вторых, по портам с нефтяными терминалами должен быть нанесен удар, который заблокировал бы их работу. В идеальном варианте речь идет о нескольких массированных авиационных ударах с последующим минированием их акватории.

В-третьих, на подходах к островам, а также в проливах между ними следует развернуть подводные силы. Они смогут самостоятельно топить суда снабжения, а также препятствовать сообщению между Курилами с помощью небольших плавсредств.

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» создают бесполетную зону в районе боевого дежурства. Фото с сайта www.vl.ru

НАШ ОТВЕТ

Что российская сторона сможет ответить в случае начала блокады островов Курильской гряды?

Начнем с того, что в настоящее время все важные аэродромы и порты на Курилах закрыты зенитным зонтиком. Речь идет о дивизионах С-300В4, которые действуют на территории островов по ротации. Также в составе 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии есть несколько подразделений зенитных ракетных комплексов «Тор-М1–2У».

Хотя последние несколько уступают более современным «М2», но их боевых возможностей с избытком хватит, чтобы перехватывать беспилотники, а также самолеты и вертолеты. А главное, «Тор» – одно из самых эффективных средств борьбы с высокоточным авиационными средствами поражения: корректируемыми авиабомбами, различными ракетами, в том числе и крылатыми. Помочь зенитчикам с Курил помогут их коллеги с Сахалина. В марте нынешнего года на полуострове на боевое дежурство заступил 1724-й зенитно-ракетный полк, оснащенный новейшими С-400, а также ракетно-пушечными комплексами «Панцирь». Дальность стрельбы «трехсотых-В» и «четырехсотых» систем позволяет создать надежную защиту в треугольнике Итуруп-Кунащир-Южно-Сахалинск.

Поэтому, чтобы начать блокаду, противнику придется провести отдельную воздушную операцию. Ее целью должно стать одновременное подавление средств противовоздушной обороны как на Курилах, так и на Сахалине. В этой ситуации главной проблемой станет борьба с мобильными С-300В4. Возможности системы позволяют разместить ее боевые машины скрытыми в лесу, а также постоянно маневрировать.

Теоретически с задачей подавления дивизионов «трехсотой-В» системы могут помочь беспилотники. Но если эти ЗРС прикроют «Торы», то БПЛА окажутся бесполезными. И если даже установить позиции подразделений С-300В4 получится, потребуется достаточно много современных высокоточных авиационных средств поражения, чтобы с ними справиться. При этом потери среди атакующей авиации будут внушительными.

Важную роль в борьбе с блокадой Курил будет выполнять корабельная группировка Тихоокеанского флота. В угрожаемый период в район гряды могут выдвинуться корабли из состава Приморской флотилии разнородных сил, в частности 36-й дивизии ракетных кораблей.

В этом случае речь идет о ракетном крейсере «Варяг», нескольких больших противолодочных кораблях, в том числе и недавно прошедшем модернизацию «Маршале Шапошникове». Сейчас в его арсенале сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Яхонт», дозвуковые крылатые «Калибр». В перспективе обновленный фрегат получит и гиперзвуковой «Циркон».

Правда, кораблям из Приморья придется опять-таки пробиваться через пролив Лаперуза. В этом случае важную поддержку российской группировке на островах гряды могут оказать подводные лодки 19-й бригады ПЛ. В ее составе несколько новейших дизель-электрических субмарин проекта 636. При действиях в прибрежных водах Курил эти подлодки окажутся особо эффективными как для борьбы с кораблями противника, так и с его субмаринами. В случае необходимости ПЛ могут нанести высокоточный удар крылатыми ракетами «Калибр».

На помощь им могут прийти корабли, командования войск и сил на северо-востоке России, которые базируются на Камчатке. Речь идет о двух новейших корветах проекта 20380 и одном 20385. Главное преимущество этих кораблей – наличие современных систем противовоздушной обороны, схожих по своим тактико-техническим характеристикам с сухопутными С-400. Также на борту корветов находятся новейшие противокорабельные ракеты Х-35У.

В отличие от коллег из Приморья кораблям с Камчатки не потребуется прорываться через проливы. Поэтому они могут быть оперативно развернуты в прибрежных водах островов. В этом районе корветы 20380 и 20385 будут действовать в комфортных для себя условиях. Они смогут наносить быстрые удары по кораблям блокирования и отходить к Курилам.

Также важной задачей для вероятного противника в случае начала блокады, станет подавление береговых ракетных комплексов. В настоящее время на Курильских островах развернуто несколько дивизионов БРК «Бал» и «Бастион». Также с конца прошлого года на Сахалине действует еще одна береговая ракетная бригада.

У России на Дальнем Востоке есть еще один козырь – это дивизия Дальней авиации. В ее составе два полка тяжелых ракетоносцев Ту-95МС и один полк сверхзвуковых Ту-22М3. Помочь «стратегам» может и 277-й бомбардировочный полк из Приморья. На его вооружении стоят истребители-бомбардировщики Су-34.

ДАЛЕКО В МОРЕ

Итак, попробуем смоделировать операцию по блокаде островов Курильской гряды. Для противника все будет зависеть от скорости и скрытности. В случае успешной реализации замысла ему удастся развернуть свои силы до того, как в районе островов появятся корабли и субмарины Тихоокеанского флота, а также истребители-бомбардировщики Су-34, которые можно оперативно перебросить на Сахалин или Камчатку. Но с учетом наличия у России современных средств разведки – такой вариант маловероятен.

Поэтому противнику потребуется нанести первый обезоруживающий удар по ПВО на Сахалине, а также по аэродромам в Приморье и морским базам в районе Владивостока. В идеале нужно также попытаться «выбить» и дальние бомбардировщики. Но последние базируются в Амурской области, и достать их не так-то просто. А в случае с Ту-22М3 вообще не реалистично. Полк этих ракетоносцев дислоцируется под Иркутском.

Также одновременно потребуется нанести удар по местам базирования береговых ракетных комплексов на Курилах, а также по позициям зенитных ракетных систем С-300В4.

До нейтрализации всех целей кораблям, которые ведут блокаду, начать выполнение этой задачи будет невозможно. Поэтому они вынуждены будут находиться далеко от островов – либо в портах на территории Японии, либо на востоке, в Тихом океане. В этом случае они становятся лакомыми целями для самолетов Дальней авиации. Последние смогут использовать новейшие Х-101 для удара по объектам в военно-морских базах, а сверхзвуковые Х-32 по целям, находящимся далеко в море.

К «дальней морской охоте» могут присоединиться и подводные лодки 10-й дивизии, которая базируется на Камчатке. В ее составе несколько субмарин проекта 971 и 949. Правда, их своевременное развертывание зависит от того, как быстро силы и средства разведки вскроют замысел противника.

Получается, что, для того чтобы приступить к блокаде Курил, вероятному противнику придется играть полномасштабный вооруженный конфликт в регионе. При этом крайне мала вероятность того, что он не приведет к резкой глобальной эскалации. Поэтому бои у Курил легко перерастут в полномасштабную войну с применением ядерного оружия. Очевидно, что сценарий морской блокады российской территории – не самый лучший способ для Японии решить проблему «северных территорий». Это не только очередное тупиковое силовое решение, но и крайне опасное в военном плане предприятие. Во всяком случае, Россия открыто объявила, как будет действовать в случае нападения государства, обладающего средствами ПРО и доставки ядерного оружия. Для Токио это присутствие американских кораблей, а также истребителей – носителей ядерных авиабомб B61–12 F-35 Lightning.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.