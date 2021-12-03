Войти
Интерфакс-АВН

Россия разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Матуа

205
0
0
Береговой ракетный комплекс «Бастион»
Береговой ракетный комплекс «Бастион».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также там создано хранилище для техники и автономный военный городок

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" заступили на боевое дежурство на курильском острове Матуа, сообщил в четверг Тихоокеанский флот РФ.

Комплексы "Бастион" оснащены крылатыми ракетами "Оникс", которые способны поражать цели на дальности до 500 км.

"Расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - заявили военные.

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщала, что новые береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" размещены на курильских островах Итуруп и Кунашир.

В четверг пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что на Матуа "Бастионы" и личный состав доставлены большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил.

"На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развёрнут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава", - говорится в сообщении.

По словам военных, для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развёрнуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.

"Личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки", - сообщил флот про "Бастионы" на острове Матуа.

Ранее российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

"БАСТИОН"

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета ракеты "Оникс" БРК "Бастион" составляет до 500 км.

15 ноября 2016 года такой комплекс, развернутый в Сирии, впервые применялся российскими военными для поражения наземных целей. Ударами крылатых ракет были поражены объекты "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). При этом было объявлено, что дальность стрельбы этого комплекса по наземным целям составляет 450 км.

ГРУППИРОВКА НА КУРИЛАХ

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

9 августа 2021 года Минобороны РФ сообщило о расширении военной инфраструктуры на Курилах - там построят более полусотни объектов.

В апреле представитель Восточного военного округа сообщил, что группировка на островах будет усилена модернизированными танками Т-80БВМ.

1 декабря 2020 года российские военные сообщили, что на островах заступили на боевое дежурство системы ПВО С-300В4 (концерн "Алмаз-Антей").

С-300В4 - комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Япония
Продукция
Бал РК
Бастион
П-800 Оникс
С-300
С-300В
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
03.12.2021
Российский адмирал считает размещение "Бастионов" на Матуа серьезным усилением военной группировки на Курилах
09.09.2021
Военные проводят на Курилах учение с боевыми стрельбами танков и артиллерии
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 03:09
  • 1
Французский спецназ готовится летать на «реактивных скейтах»
  • 03.12 00:52
  • 430
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.12 00:12
  • 3
В России собрали архивные сведения о службе и жизни всех генералов с 1917 по 2020 год
  • 03.12 00:10
  • 172
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 23:36
  • 365
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 02.12 19:44
  • 1
Завершена сборка первого самолета МС-21-300 с новым композитным крылом
  • 02.12 19:42
  • 2282
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.12 18:24
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв", возможно, в будущем получат комплексы активной защиты
  • 02.12 16:31
  • 86
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 02.12 13:44
  • 86
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.12 13:34
  • 26
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 02.12 12:08
  • 89
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 11:33
  • 13
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 11:02
  • 1
В Польше заявили об отставании российских бомбардировщиков от американских
  • 02.12 10:41
  • 1
Первый в России мобильный комплекс ПВО сверхмалой дальности готов к серийному производству