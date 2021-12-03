Россия разместила новые ракетные комплексы "Бастион" на Курилах

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" заступили на боевое дежурство на курильском острове Матуа, сообщил в четверг Тихоокеанский флот РФ.

Комплексы "Бастион" оснащены крылатыми ракетами "Оникс", которые способны поражать цели на дальности до 500 км.

"Расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - заявили военные.

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщала, что новые береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" размещены на курильских островах Итуруп и Кунашир.

В четверг пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что на Матуа "Бастионы" и личный состав доставлены большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил.

"На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развёрнут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава", - говорится в сообщении.

По словам военных, для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развёрнуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.

"Личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки", - сообщил флот про "Бастионы" на острове Матуа.

Ранее российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

"БАСТИОН"

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета ракеты "Оникс" БРК "Бастион" составляет до 500 км.

15 ноября 2016 года такой комплекс, развернутый в Сирии, впервые применялся российскими военными для поражения наземных целей. Ударами крылатых ракет были поражены объекты "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). При этом было объявлено, что дальность стрельбы этого комплекса по наземным целям составляет 450 км.

ГРУППИРОВКА НА КУРИЛАХ

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

9 августа 2021 года Минобороны РФ сообщило о расширении военной инфраструктуры на Курилах - там построят более полусотни объектов.

В апреле представитель Восточного военного округа сообщил, что группировка на островах будет усилена модернизированными танками Т-80БВМ.

1 декабря 2020 года российские военные сообщили, что на островах заступили на боевое дежурство системы ПВО С-300В4 (концерн "Алмаз-Антей").

С-300В4 - комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

В апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.