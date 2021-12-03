Введен в строй пограничный сторожевой корабль «Расул Гамзатов» проекта 22460

Как сообщила пресс-служба Главы Республики Дагестан, 30 ноября 2021 года в Махачкале состоялась торжественная церемония подъема флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ России на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов" проекта 22460. Таким образом, в строй Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России введен четырнадцатый и последний корабль проекта 22460.

Введенный в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России построенный на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" последний в серии пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" проекта 22460 (заводской номер 511). Махачкала, 30.11.2021 (с) пресс-служба Главы Республики Дагестан

В торжественной церемонии приняли участие Глава Республики Дагестан Сергей Меликов, врио заместителей Председателя Правительства Дагестана Рамазан Джафаров и Муслим Телякавов, Секретарь Совета Безопасности Дагестана Магомед Баачилов, начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан Андрей Карпенко, командующий Каспийской флотилией Александр Пешков, руководитель ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" Ильяз Мухутдинов, президент международного фонда Расула Гамзатова Салихат Гамзатова.

Со стороны bmpd напомним, что пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Расул Гамзатов" проекта 22460 (шифр "Охотник", разработчик - АО "Северное ПКБ") с заводским номером 511 стал третьим и последним кораблем, построенным для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (Санкт-Петербург) в рамках заключенного с ФСБ России в ноябре 2014 года государственного контракта общей стоимостью 7,58 млрд рублей на строительство последних трёх ПСКР проекта 22460 с заводскими номерами 509, 510 и 511. Первые два корабля по этому контракту "Бдительный" (заводской номер 509) и "Безупречный" (заводской номер 510) были сданы в 2017 и 2018 годах. Третий корабль с заводским номером 511 фактически находился в стапельной стадии строительства с 2017 года и был официально заложен 4 сентября 2018 года. В 2019 году он получил название "Расул Гамзатов" (в честь народного поэта Дагестана) для преемственности со списанным в том же году одноименным каспийским ПСКР проекта 10410. Контрактным сроком сдачи ПСКР проекта 22460 с заводским номером 511 являлся декабрь 2018 года.

Однако лишь 21 декабря 2019 года "Расул Гамзатов" был спущен на воду, и после этого около полутора лет оставался у стенки завода-строителя в ожидании установки нового боевого модуля, которым предыдущие корабли данного проекта 22460 не оснащались, и который является новым вариантомкорабельной зенитной ракетной турельной пусковой установки "Гибка" для использования зенитных управляемых ракет комплексов "Игла" и "Верба", а также ПТУР семейства "Атака". Лишь в мае 2021 года боевой модуль был установлен на "Расуле Гамзатове", после чего в июле 2021 года были начаты заводские ходовые испытания на Балтике. В октябре 2021 года "Расул Гамзатов" был отбуксирован из Санкт-Петербурга по внутренним водным путям в Астрахань, после чего перешел оттуда в Махачкалу, где теперь введен в строй. Он стал единственным ПСКР проекта 22460, несущим службу на Каспийском море.

До "Расула Гамзатова" судостроительная фирма "Алмаз" построила с 2010 года десять пограничных сторожевых кораблей проекта 22460, а АО "Восточная верфь" во Владивостоке - еще три корабля. Дальнейшее строительство серии прекращено.

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