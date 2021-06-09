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Пограничный сторожевой корабль «Расул Гамзатов» получил новый боевой модуль

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Как сообщают, вот уже полтора года после спуска на воду отстаивающийся на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге и так и не введенный пока в строй пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" (14-й и последний в серии проекта 22460) получил на баке новый боевой модуль, которым предыдущие корабли данного проекта не оснащались. Предположительно, это новый вариант корабельной зенитной ракетной турельной пусковой установки "Гибка" для использования зенитных управляемых ракет комплексов "Игла" и "Верба".

Новый боевой модуль, установленный на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов" проекта 22460, находящемся в достройке на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз". Санкт-Петербург, 06.06.2021 (с) Curious / forums.airbase.ru

Напомним, что пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Расул Гамзатов" проекта 22460 (шифр "Охотник", разработчик - АО "Северное ПКБ") с заводским номером 511 является третьим кораблем, строящимся для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в рамках заключенного с ФСБ России в ноябре 2014 года государственного контракта общей стоимостью 7,58 млрд рублей на строительство очередных трёх ПСКР проекта 22460 с заводскими номерами 509, 510 и 511. Первые два корабля по этому контракту "Бдительный" (заводской номер 509) и "Безупречный" (заводской номер 510) были сданы в 2017 и 2018 годах. Третий корабль с заводским номером 511 фактически находился в стапельной стадии строительства с 2017 года и был официально заложен 4 сентября 2018 года. В 2019 году он получил название "Расул Гамзатов" (в честь народного поэта Дагестана) для преемственности со списанным в 2019 году одноименным каспийским ПСКР проекта 10410. Сроком сдачи ПСКР проекта 22460 с заводским номером 511 являлся декабрь 2018 года. Однако лишь 21 декабря 2019 года "Расул Гамзатов" был спущен на воду, и с тех пор оставался у стенки завода-строителя - предположительно в ожидании установки указанного боевого модуля.

До "Расула Гамзатова" судостроительная фирма "Алмаз" построила с 2010 года десять пограничных сторожевых кораблей проекта 22460, а АО "Восточная верфь" во Владивостоке - еще три корабля. Дальнейшее строительство серии прекращено.

Пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" проекта 22460, находящийся в достройке на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз", с установленным новым боевым модулем. Санкт-Петербург, 06.06.2021 (с) Curious / forums.airbase.ru

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Страны
Россия
Продукция
22460 Охотник
Гибка
Компании
АЛМАЗ СФ
Восточная верфь
СПКБ
Проекты
10410 Svetljak
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