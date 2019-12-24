Спущен на воду пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" проекта 22460

Как сообщают, 21 декабря 2019 года на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге был произведен спуск на воду строящегося для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничного сторожевого корабля "Расул Гамзатов" с заводским номером 511 проекта 22460 (шифр "Охотник", разработчик - АО "Северное ПКБ"). Он стал 14-м пограничным сторожевым кораблём (ПСКР) проекта 22460 и 11-м кораблем данного проекта, строящимся на СФ "Алмаз", и, видимо, станет последней единицей в серии проекта 22460.

Спущенный на воду на АО "Судостроительная фирма "Алмаз" строящийся для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" проекта 22460 с заводским номером 511. Санкт-Петербург, 21.12.2019 (с) И.В. Бородулин // bastion-karpenko.ru

Данный ПСКР является третьим кораблем, строящимся ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в рамках заключенного с ФСБ России в ноябре 2014 года государственного контракта общей стоимостью 7,58 млрд рублей на строительство очередных трёх ПСКР проекта 22460 с заводскими номерами 509, 510 и 511. Первый корабль по этому контракту "Бдительный" (заводской номер 509) был спущен на воду 21 апреля 2017 года и сдан 13 октября 2017 года. Второй корабль "Безупречный" (заводской номер 510) был официально заложен 24 мая 2017 года, спущен на воду 18 апреля 2018 года и сдан 10 октября 2018 года. Третий корабль с заводским номером 511 фактически находился в стапельной стадии строительства с 2017 года и был официально заложен 4 сентября 2018 года. В 2019 году он получил название "Расул Гамзатов" (в честь народного поэта Дагестана) для преемственности со списанным в 2019 году одноименным каспийским ПСКР проекта 10410. Сроком сдачи ПСКР проекта 22460 с заводским номером 511 являлся декабрь 2018 года, но он не был выдержан.

Ранее "Судостроительная фирма "Алмаз" уже построила восемь пограничных сторожевых кораблей проекта 22460. Головной корабль серии "Рубин" (заводской номер 501) был завершен постройкой на предприятии в 2009 году и 12 мая 2010 года принят в состав Черноморско-Азовского пограничного управления Пограничной службы ФСБ России. Также на СФ "Алмаз" в Санкт-Петербурге были построены ПСКР данного типа "Бриллиант" (заводской номер 502, сдан 26 июня 2012 года), "Жемчуг" (заводской номер 503, сдан 21 сентября 2012 года), "Изумруд" (заводской номер 504, сдан 27 июня 2014 года), "Аметист" (заводской номер 505, сдан 3 октября 2014 года), "Проворный" (заводской номер 506, сдан 11 ноября 2016 года), "Преданный" (заводской номер 507, сдан 15 сентября 2017 года) и "Надёжный" (заводской номер 508, сдан 10 декабря 2016 года).

Строительство ПСКР проекта 22460 осуществлялось также во Владивостоке на ОАО "Восточная верфь", где первый построенный корабль проекта 22460 "Сапфир" (заводской номер 300) был передан в состав пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю 28 мая 2015 года, второй "Коралл" (заводской номер 301) был сдан 17 декабря 2015 года, а третий корабль "Дозорный" (заводской номер 302) был сдан 25 мая 2018 года.

Таким образом, общее количество построенных либо строящихся ПСКР проекта 22460 составляет на сегодняшний день 14 единиц, из которых 13 введены в строй и один строится. По неофициальной информации, Пограничная служба ФСБ России не очень удовлетворена характеристиками проекта 22460, ввиду чего, видимо, его строительство продолжено не будет, а взамен с 2016 года возобновлено строительство ПСКР проекта 10410 (шифр "Светляк") в модернизированном облике.