Пограничные сторожевые корабли «Анадырь» и «Расул Гамзатов» на испытаниях

Опубликованные Телеграм-каналом "Морячок" эффектные совместные фотографии находящихся на испытаниях в Финском заливе новых пограничных сторожевых кораблей - "Анадырь" (заводской номер 113, третий и завершающий в серии корабль проекта 22100, шифр "Океан") и "Расул Гамзатов" (заводской номер 511, 14-й и последний в серии корабль проекта 22460).

Находящиеся на испытаниях в Финском заливе построенные для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России новые пограничные сторожевые корабли "Расул Гамзатов" (на переднем плане, заводской номер 511, 14-й и последний в серии корабль проекта 22460) и "Анадырь" (на заднем плане, заводской номер 113, третий и завершающий в серии корабль проекта 22100, шифр "Океан"), 15.07.2021 (с) Телеграм-канал "Морячок" / t.me/moria40k

Это первые снимки в море ПСКР "Расул Гамзатов", свидетельствующие, что это корабль начал заводские ходовые испытания после более полутора лет отстоя на заводе-строителе ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге после спуска на воду 21 декабря 2019 года. Перед началом испытаний "Расул Гамзатов" получил установленный на баке новый боевой модуль, которым предыдущие корабли данного проекта 22460 не оснащались. Предположительно, это новый вариант корабельной зенитной ракетной турельной пусковой установки "Гибка" для использования зенитных управляемых ракет комплексов "Игла" и "Верба", а также ПТУР семейства "Атака".

Напомним, что пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Расул Гамзатов" проекта 22460 (шифр "Охотник", разработчик - АО "Северное ПКБ") с заводским номером 511 является третьим кораблем, строящимся для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в рамках заключенного с ФСБ России в ноябре 2014 года государственного контракта общей стоимостью 7,58 млрд рублей на строительство очередных трёх ПСКР проекта 22460 с заводскими номерами 509, 510 и 511. Первые два корабля по этому контракту "Бдительный" (заводской номер 509) и "Безупречный" (заводской номер 510) были сданы в 2017 и 2018 годах. Третий корабль с заводским номером 511 фактически находился в стапельной стадии строительства с 2017 года и был официально заложен 4 сентября 2018 года. В 2019 году он получил название "Расул Гамзатов" (в честь народного поэта Дагестана) для преемственности со списанным в 2019 году одноименным каспийским ПСКР проекта 10410. Сроком сдачи ПСКР проекта 22460 с заводским номером 511 являлся декабрь 2018 года. Однако лишь 21 декабря 2019 года "Расул Гамзатов" был спущен на воду, и с тех пор до самого последнего времени оставался у стенки завода-строителя - предположительно в ожидании установки указанного боевого модуля.

До "Расула Гамзатова" судостроительная фирма "Алмаз" построила с 2010 года десять пограничных сторожевых кораблей проекта 22460, а АО "Восточная верфь" во Владивостоке - еще три корабля. Дальнейшее строительство серии прекращено.

Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Анадырь" (заводской номер 113) совершил первый выход из Кронштадта на заводские ходовые испытания еще 18 августа 2020 года, и не слишком интенсивные испытания корабля на Балтике продолжаются по сей день. Очередной выход "Анадыря" на испытания состоялся из Кронштадта 15 июля 2021 года, во время которого, видимо, и была сделана указанная совместная фотосессия его с "Расулом Гамзатовым".

Постройка ПСКР [i]"Анадырь" (заводской номер 113) проекта 22100 (шифр "Океан", разработчик АО "ЦМКБ "Алмаз") была осуществлена АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в рамках контрактов № 13/К-343-15 и № 13/К-344-15, заключенных Пограничной службой ФСБ России с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 24 апреля 2015 года на постройку двух пограничных сторожевых кораблей с заводскими номерами 112 и 113. Оба корабля должны были быть поставлены к 1 декабря 2019 года в Мурманск, хотя в последующем должны проходить службу на Камчатке. Стоимость каждого ПСКР определена в 8,663772636 млрд рублей.[/i]

ПСКР с заводским номером 113 с названием "Анадырь" был официально заложен в Зеленодольске 28 апреля 2017 года, хотя на момент закладки его корпус был уже сформирован и выведен из цеха. Спуск на воду корабля был произведен 14 июня 2019 года и в сентябре 2019 года корабль был отбуксирован по внутреним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт на АО "Кронштадтский морской завод" для дооборудования, проведения швартовных испытаний и подготовки к проведению ходовых испытаний. Сроком сдачи ПСКР "Анадырь" неоденократно переносился.

Первый корабль по данным контрактам с заводским номером 112 с наименованием "Петропавловск-Камчатский" был заложен 15 июня 2015 года и спущен на воду 1 июня 2018 года. В отктябре-ноябре 2018 года корабль был отбуксирован по внутреним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт на АО "Кронштадтский морской завод" для дооборудования, проведения швартовных испытаний и подготовки к проведению ходовых испытаний. Заводские ходовые испытания ПСКР "Петропавловск-Камчатский" были начаты в Балтийском море 22 мая 2019 года, и 1 декабря 2019 года в Кронштадте был подписан его приемный акт. 21 декабря 2019 года ПСКР "Петропавловск-Камчатский" прибыл в Мурманск, а в сентябре 2020 года осуществил переход в Петропавловск-Камчатский.

Головной корабль проекта 22100 "Полярная Звезда" (заводской номер 111) был построен в Зеленодольске по контракту с ФСБ России от 26 ноября 2011 года. ПСКР "Полярная Звезда" был заложен там 30 мая 2012 года и спущен на воду 21 мая 2014 года. "Полярная Звезда" вошла в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 17 декабря 2016 года, и прибыла к месту постоянного базирования в Мурманск 28 января 2017 года, войдя в подчинение Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Ранее сообщалось, что российская Береговая охрана планирует, помимо головного корабля, заказать суммарно еще пять кораблей этого проекта. Однако в ноябре 2015 года тогдашний генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Ренат Мистахов заявил, что Пограничная служба ФСБ России по финансовым причинам отложила заключение контракта на постройку на данном предприятии еще двух больших пограничных сторожевых кораблей 1-го ранга проекта 22100 - четвертого и пятого в серии.

В целом можно засвидетельствовать, что процесс пополнения Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России новыми пограничными сторожевыми кораблями в последние три года резко затормозился, а значительная часть строящихся новых ПСКР превратилась в долгострои с очень затянутыми сроками достройки и ввода в строй.

Находящиеся на испытаниях в Финском заливе построенные для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России новые пограничные сторожевые корабли "Анадырь" (заводской номер 113, третий и завершающий в серии корабль проекта 22100, шифр "Океан") и "Расул Гамзатов" (заводской номер 511, 14-й и последний в серии корабль проекта 22460), 15.07.2021 (с) Телеграм-канал "Морячок" / t.me/moria40k