Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Петропавловск-Камчатский" проекта 22100

Как сообщило АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", 1 декабря 2019 года на сдаточной базе в Кронштадте состоялось подписание приемного акта второго из серии пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 112), построенного на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького".

Событие, состоявшееся в соответствии с оговоренным контрактом сроками, подтверждает завершение государственных испытаний и передачу корабля заказчику. Корабль нового поколения проекта "Океан", разработки АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург) - первый в новейшей истории России корабль такого типа, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников (Пограничной службы ФСБ России).

Второй пограничный сторожевой корабль 1-го ранга проекта 22100 (шифр "Океан") "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 112), построенный АО "Зеленодольский завод имени М.Горького" в Зеленодольске для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России (с) АО "Зеленодольский завод имени .М.Горького"

Со стороны bmpd напомним, что строительство второго и третьего пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) 1-го ранга проекта 22100 (шифр "Океан", разработчик АО "ЦМКБ "Алмаз", Санкт-Петербург) было осуществлено в рамках контрактов № 13/К-343-15 и № 13/К-344-15, заключенных Пограничной службой ФСБ России с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 24 апреля 2015 года на постройку двух пограничных сторожевых кораблей с заводскими номерами 112 и 113. Оба корабля должны были быть поставлены к 1 декабря 2019 года в Мурманск. Контрактная стоимость каждого ПСКР определена в 8,663772636 млрд рублей. Оба корабля должны проходить службу на Камчатке.

Корабль "Петропавловск-Камчатский" с заводским номером 112 был заложен в Зеленодольске 15 июня 2015 года, спуск на воду был произведен 1 июня 2018 года. В отктябре-ноябре 2018 года корабль был отбуксирован по внутреним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт на АО "Кронштадтский морской завод" для дооборудования, проведения швартовных испытаний и подготовки к проведению ходовых испытаний. Заводские ходовые испытания ПСКР "Петропавловск-Камчатский" в Балтийском море были начаты 22 мая 2019 года.

ПСКР "Анадырь" с заводским номером 113 был официально заложен в Зеленодольске 28 апреля 2017 года, хотя на момент закладки его корпус был уже сформирован и выведен из цеха. Спуск на воду ПСКР "Анадырь" был произведен 14 июня 2019 года, и в сентябре 2019 года корабль был отбуксирован по внутреним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт на АО "Кронштадтский морской завод" для дооборудования, проведения швартовных испытаний и подготовки к проведению ходовых испытаний.

Головной корабль проекта 22100 "Полярная Звезда" (заводской номер 111) был построен в Зеленодольске по контракту с ФСБ России от 26 ноября 2011 года. ПСКР "Полярная Звезда" был заложен там 30 мая 2012 года и спущен на воду 21 мая 2014 года. В мае 2015 года корабль был отбуксирован по внутренним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт, где прошел дооснащение, швартовные испытания и подготовку к испытаниям. Первый выход на заводские ходовые испытания состоялся из Кронштадта 9 октября 2015 года. Однако испытания и доработки затянулись и "Полярная Звезда" вошел в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России только 17 декабря 2016 года, и прибыл к месту постоянного базирования в Мурманск 28 января 2017 года войдя в подчинение Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Ранее сообщалось, что российская Береговая охрана планирует заказать суммарно от пяти до десяти кораблей этого проекта. Однако в ноябре 2015 года тогдашний генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Ренат Мистахов заявил, что Пограничная служба ФСБ России по финансовым причинам отложила заключение контракта на постройку на данном предприятии еще двух ПСКР проекта 22100 - четвертого и пятого в серии.

Корабли проекта 22100 являются крупными ПСКР, имея полное водоизмещение около 3200 тонн, максимальную скорость хода до 20 узлов, дальность плавания до 12000 миль и автономность 60-70 суток. Электроэнергетическая установка состоит из дизель-генераторов (на головном корабле - германских MTU; на последующих в порядке импортозамещения устанавливаются дизель-генераторы коломенского производства). Корабль имеет ледовый класс Arc4 (преодоление льда толщиной до 80 см). Вооружение включает баковую модифицированную 76-мм универсальную артиллерийскую установку АК-176МА (на "Полярной Звезде" был установлен первый образец этой артустановки) и две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ. На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта класса Ка-27. Экипаж 41 человек.