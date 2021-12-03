Войти
Lenta.ru

Российский флот получит новые подводные лодки

154
0
+1
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег»
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег».
Источник изображения: Фото: Олег Кулешов / ТАСС

Военно-морской флот (ВМФ) России получит новые подводные лодки до конца года. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в среду, 1 декабря, что ВМФ передадут подводные лодки «Князь Олег» проекта 955А и «Новосибирск» проекта 885М. Об этом сообщает газета «Известия».

В ходе селекторного совещания глава оборонного ведомства отметил, что подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск» планируют передать флоту в декабре.

Ранее в Польше оценили состояние подводного флота России. В публикации Defence24 отметили, что ВМФ России остается одним из сильнейших в мире благодаря атомным подводным лодкам. Издание подчеркнуло, что российские предприятия позволяют выпускать не более одного корабля проекта 955А (шифр «Борей-А») и двух лодок проекта 885М (шифр «Ясень-М»).

В октябре генеральный директор «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что атомные подводные лодки «Белгород», «Новосибирск» и «Князь Олег» завершат испытания до конца года. По его словам, корабли подтверждают свои характеристики во время ходовых испытаний.

В сентябре генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что новые технологии производства могут ускорить выпуск подводных лодок. Он отметил, что технология контроля качества сварочных швов и новый способ стыковки секций сократят сроки строительства.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Шойгу Сергей
Проекты
885 Ясень
955 Борей
Похожие новости
09.11.2020
Российские подводные лодки усиливают Китай
26.08.2019
Источник: ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
13.03.2019
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
20.03.2017
Подводная мощь: ВМФ ожидает масштабное пополнение сил к годовщине
05.05.2015
Михаил Будниченко: "Вопрос импортозамещения перед Севмашем не стоит"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 03:09
  • 1
Французский спецназ готовится летать на «реактивных скейтах»
  • 03.12 00:52
  • 430
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.12 00:12
  • 3
В России собрали архивные сведения о службе и жизни всех генералов с 1917 по 2020 год
  • 03.12 00:10
  • 172
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 23:36
  • 365
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 02.12 19:44
  • 1
Завершена сборка первого самолета МС-21-300 с новым композитным крылом
  • 02.12 19:42
  • 2282
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.12 18:24
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв", возможно, в будущем получат комплексы активной защиты
  • 02.12 16:31
  • 86
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 02.12 13:44
  • 86
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.12 13:34
  • 26
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 02.12 12:08
  • 89
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 11:33
  • 13
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 11:02
  • 1
В Польше заявили об отставании российских бомбардировщиков от американских
  • 02.12 10:41
  • 1
Первый в России мобильный комплекс ПВО сверхмалой дальности готов к серийному производству