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Известия.ru

Шойгу анонсировал скорую передачу ВМФ подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Олег Кулешов

Военно-морской флот России, как ожидается, до конца года получит первые серийные атомные подводные лодки «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») и «Новосибирск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Об этом сообщил в среду, 1 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Подлодки проекта 955 и 955A относятся к четвертому поколению. Длина АПЛ «Князь Олег» — 170 м, ширина —13,5 м, она погружается на глубину 450 м. Строительство ведет оборонная судоверфь «Севмаш».

В октябре в рамках государственных испытаний был проведен успешный пуск баллистической ракеты «Булава» с «Князя Олега» из акватории Белого моря.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») являются серией российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения. Их строительство также ведется на «Севмаше».

АПЛ «Новосибирск» была спущена на воду в октябре 2019 года. Ее длина составляет 130 м, а ширина —13 м.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Новосибирск АПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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