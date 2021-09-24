В России испугались новых технологий

Российские подводные лодки можно строить на год быстрее благодаря использованию новых технологий, применение которых пугает проектантов, заявил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«По сути, речь идет о внедрении двух современных технологий: технологии контроля качества стальных швов и стыковке секций корпуса с высокой степенью насыщения оборудованием, трубопроводами и кабельными трассами. В этом случае у нас есть возможность сократить сроки строительства», — сказал глава ОСК.

По его словам, в настоящее время «этой схеме сопротивляются проектанты, потому что для них возникают дополнительные технологические риски».

В феврале Рахманов заявил, что «судно будущего — это экологически безопасная, интеллектуальная и обладающая ресурсом адаптации машина. Она изготовлена с применением новых материалов и имеет бионический дизайн».

В июле 2020 года глава ОСК сообщил, что атомной подводной лодке (АПЛ) К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») на завершающем этапе перед сдачей Военно-морскому флоту России сделали «мелкий тюнинг».

В июне того же года гендиректор заявил, что после ремонта единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» перестанет дымить.

Иван Потапов