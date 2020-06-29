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«Адмирал Кузнецов» перестанет дымить

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» после ремонта перестанет дымить, сообщил «Интерфакс» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«С учетом того, что замене подлежат все котлы, которые установлены на авианосце, больше черного дыма не будет. На самом деле была техническая проблема с регулированием подачи топлива, на тот момент на это не обратили внимание. На данный момент проблема полностью решена», — сказал менеджер.

Рахманов добавил, что авианосец планируется сдать Минобороны России в 2022 году.

В мае агентство ТАСС, ссылаясь на сайт госзакупок, сообщало, что внешние поверхности «Адмирала Кузнецова», в настоящее время находящегося на ремонте в мурманском филиале «Звездочки», планируется покрасить до 1 сентября 2022 года за четверть миллиарда рублей.

В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest назвали «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».

В октябре 2018 года издание Business Insider написало, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы Военно-морского флота России.

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Система наблюдения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
1143 Кречет
NATO
Авианосец
Военные учения
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