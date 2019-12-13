В США российский "Адмирал Кузнецов" назвали куском ржавчины

"Адмирал Кузнецов", подобно другим советским крейсерам проекта 1143 "Кречет", является "просто куском ржавчины". Так в американском журнале The National Interest назвали единственный российский авианосец.

Издание пишет, что постройка подобных кораблей была обусловлена желанием СССР стать военно-морской державой, которая бы смогла проецировать собственную силу далеко за пределами страны.

Неудачей проекта журнал называет не распад СССР, отделивший Украину, где строились авианосцы, от России, а попытку совместить в одном корабле возможности ракетного крейсера и авианосца.

В июле эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс заявил, что России вместо ремонта "Адмирала Кузнецова" следует заняться постройкой атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень" или малых ракетных катеров, а Москва окажет Вашингтону и Брюсселю "огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, явно являющегося обременением эпохи холодной войны".

В настоящее время тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте.