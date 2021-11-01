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В Польше оценили подлодки России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Подводные силы остаются важнейшей составляющей Военно-морского флота (ВМФ) России, имея чрезвычайно высокий боевой потенциал, обусловленный главным образом наличием атомных субмарин, оснащенных, в частности, баллистическими ракетами, оценили состояние российского флота в польском издании Defence24.

«Благодаря атомным подводным лодкам Военно-морской флот России по-прежнему остается одним из сильнейших в мире. Неудивительно, что Россия инвестирует в обслуживание и строительство новых субмарин, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что страна ежегодно способна выпускать не более одной атомной подлодки проекта 955А (типа «Борей-А») и двух субмарин проекта 885М («Ясень-М»), что обусловлено производственными возможностями «Севмаша». Согласно Defence24, для поддержания численности атомных субмарин Россия вынуждена модернизировать старые советские подлодки.

Издание уверяет, что получение Тихоокеанским флотом России атомной подводной лодки К-329 «Белгород» проекта 09852, которая выступит носителем стратегических беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон», выглядит вполне рациональным благодаря удобному расположению дальневосточных морских баз.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636 (типа «Варшавянка») и их производные в публикации оцениваются как чрезвычайно успешные, в том числе и на международном рынке. Издание напоминает, что создание Россией подводных лодок проекта 677 типа «Лада» сталкивается с затруднениями, в частности, из-за проблем с энергетической установкой для них.

В октябре Defence24 отметило, что то обстоятельство, что экипажи палубной авиации Северного флота России прибыли на аэродром Саки в Крыму для тренировок на наземном испытательном комплексе НИТКА (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный), может указывать на прогресс в ремонте единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов».


Иван Потапов

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Страны
Польша
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Адмирал Кузнецов
НИТКА
Компании
Севмаш
Проекты
1143 Кречет
636.3
677 Лада
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
Авианосец
СФ
ТОФ
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