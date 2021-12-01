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В США показали украинский танк Т-84 в прицеле

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Т-84 в тепловизионный прицел
Видимость украинского танка Т-84 в тепловизионный прицел
Источник изображения: https://pbs.twimg.com/

Видимость украинского танка Т-84 в тепловизионный прицел проверили в ходе испытаний в США. Изображения машины опубликовал пользователь Twitter. Об этом сообщает «Российская газета».

На снимках виден танк Т-84, который запечатлели в нескольких ракурсах. В публикации предположили, что фотографии сделали в ходе проверки заметности Т-84 в различных условиях.

В 2003-2004 годах США приобрели четыре танка Т-84, которые основаны на конструкции советского Т-80УД. Американская сторона получила машины с модернизированным комплексом активной защиты «Дрозд».

Ранее в США оценили украинский танк БМ «Оплот». В публикации 19FortyFive предположили, что модернизация Т-84 не сможет повлиять на ход сражения.

В феврале Т-84 заметили возле испытательного полигона Юма в Аризоне. В публикации The National Interest предположили, что танк будут использовать для обучения американских военных.

В основе Т-84 лежит советский танк Т-80УД. Украинская модификация получила двигатель мощностью 1200 лошадиных сил. Также Т-84 оснастили новыми прицельными приспособлениями, комплексом оптико-электронного противодействия и динамической защитой «Нож».


Даниил Иринин

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
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2 комментария
№1
01.12.2021 06:34
Обсуждаемая картинка из твиттера:



P.S. Можно поменять картинку к заметке.
+1
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№2
01.12.2021 07:22
Цитата, q
США приобрели четыре танка Т-84, которые основаны на конструкции советского Т-80УД
Амеров интересует т80уд.
0
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