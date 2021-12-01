Испытания в США: как выглядит танк Т-84 в тепловизионном прицеле

В октябре текущего года стало известно, что в США по контракту, заключенному еще в 2012 году, был доставлен образец украинского основного боевого танка БМ "Оплот". Машина, изготовленная на харьковском заводе транспортного машиностроения имени советского наркома Малышева, была приобретена для тщательного изучения.
Испытания Т-84 в США. pic.twitter.com/nbM5lYLqDr— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 30, 2021
Американские военные не упускают случая, чтобы ознакомиться с образцами различной бронетехники, выпущенной как государствами, являвшимися противниками Соединенных Штатов, так и дружественными или нейтральными странами.
Так, в годы Второй мировой на заокеанских полигонах были обкатаны советские танки, например Т-34 и КВ. В послевоенное время - добытые разными способами Т-54, Т-55, Т-62, Т-72.
В 70-е годы длительное время испытывались западногерманские Leopard 2, поскольку всерьез рассматривался вопрос об их совместном производстве. Изучался также шведский Strv-103 с оригинальной безбашенный компоновкой.
После распада СССР и Варшавского договора американцы получили доступ к образцам советского оружия и начали лихорадочно их скупать. Одним из основных партнеров выступила Украина, продавшая большой перечень авиационной, ракетной, электронной, бронетанковой техники.
В 2003-2004 в США доставили четыре танка, обозначенных как Т-80УД, а на самом деле являвшихся современными на то время Т-84. На двух из них были смонтированы модернизированные комплексы активной защиты "Дрозд". Они прошли различные виды испытаний. В частности, судя по появившейся в Сети фотографии, определялось, насколько они заметны в тепловизионных прицелах.
Также проверяли характеристики защиты, огневой мощи, возможности системы управления огнем и защищенность. Из-за последних тестов до наших дней уцелели не все проданные образцы. По одним данным, два, а по другим - вообще один танк.
Какая судьба ждет БМ "Оплот" - пока непонятно, возможно, его расстреляют новыми 120-мм подкалиберными снарядами и управляемыми противотанковыми ракетами.
Алексей Моисеев