Испытания в США: как выглядит танк Т-84 в тепловизионном прицеле

В октябре текущего года стало известно, что в США по контракту, заключенному еще в 2012 году, был доставлен образец украинского основного боевого танка БМ "Оплот". Машина, изготовленная на харьковском заводе транспортного машиностроения имени советского наркома Малышева, была приобретена для тщательного изучения.

Американские военные не упускают случая, чтобы ознакомиться с образцами различной бронетехники, выпущенной как государствами, являвшимися противниками Соединенных Штатов, так и дружественными или нейтральными странами.

Так, в годы Второй мировой на заокеанских полигонах были обкатаны советские танки, например Т-34 и КВ. В послевоенное время - добытые разными способами Т-54, Т-55, Т-62, Т-72.

В 70-е годы длительное время испытывались западногерманские Leopard 2, поскольку всерьез рассматривался вопрос об их совместном производстве. Изучался также шведский Strv-103 с оригинальной безбашенный компоновкой.

После распада СССР и Варшавского договора американцы получили доступ к образцам советского оружия и начали лихорадочно их скупать. Одним из основных партнеров выступила Украина, продавшая большой перечень авиационной, ракетной, электронной, бронетанковой техники.

В 2003-2004 в США доставили четыре танка, обозначенных как Т-80УД, а на самом деле являвшихся современными на то время Т-84. На двух из них были смонтированы модернизированные комплексы активной защиты "Дрозд". Они прошли различные виды испытаний. В частности, судя по появившейся в Сети фотографии, определялось, насколько они заметны в тепловизионных прицелах.

Также проверяли характеристики защиты, огневой мощи, возможности системы управления огнем и защищенность. Из-за последних тестов до наших дней уцелели не все проданные образцы. По одним данным, два, а по другим - вообще один танк.

Какая судьба ждет БМ "Оплот" - пока непонятно, возможно, его расстреляют новыми 120-мм подкалиберными снарядами и управляемыми противотанковыми ракетами.

Алексей Моисеев