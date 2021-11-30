В США оценили украинский «Оплот»

Возможности танковых сил Украины оценили в США. Самый современный украинский танк «Оплот» не сможет повлиять на ход сражения. К такому выводу пришел обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

В публикации отмечают, что Украине нужен танк для поддержания обороноспособности. Такой машиной мог стать Т-84У «Оплот», но его малочисленность не позволит раскрыть положительные стороны танка. Автор отмечает, что в распоряжении украинских военных находится несколько «Оплотов».

Иствуд подчеркивает, что в основе Т-84У лежит советский танк Т-80. Украинская модификация получила сварную башню, новую динамическую защиту и дизельный двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 лошадиных сил.

Основным орудием «Оплота» стала гладкоствольная пушка КБА-3, которая является нелицензионной копией советской пушки 2А46. Автор 19FortyFive отмечает, что система управления огнем украинского танка обуславливает недостаточную точность и дальность стрельбы.

В октябре «Завод имени Малышева» подготовил один «Оплот» к отправке в США. Украинскую машину заказали в 2018 году. Пентагону «Оплот» обошелся в семь миллионов долларов.

В августе БМ «Оплот» сломался на репетиции парада ко Дню независимости Украины. Экипаж не смог отремонтировать танк, поэтому «Оплот» увезла эвакуационная машина.

Даниил Иринин