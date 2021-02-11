Украинский «Оплот» заметили у военного полигона в США

Украинский танк Т-84 «Оплот» заметили близ военного полигона Юма в американском штате Аризона. Об этом сообщает The National Interest.

Обычно военную технику иностранного производства на данный полигон перебрасывают для обучения американских солдат, пишет издание. По всей видимости, «Оплот» будет использоваться для тех же целей, однако официально данную информацию пока не подтверждали.

Как отмечает «РГ: Русское оружие», скорее всего, замеченный в Аризоне Т-84 является одной из четырех боевых машин данной серии, которые были ранее приобретены США у Украины для изучения. При этом, пишет издание, в экспортной документации поставленные машины значились как Т-80УД — таким образом украинская сторона якобы пыталась избежать скандала, который мог быть спровоцирован продажей техники «по сути, своему конкуренту».

Ранее в феврале сообщалось, что Харьковский завод имени Малышева, входящий в состав «Укроборонпрома», в 2021 году изготовит всего один «Оплот» в «парадной» модификации. Отмечалось, что Т-84 должен быть готов к параду 24 августа 2021 года, затем он будет использоваться на международных выставках.

«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. От предшественника Т-84 отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта». «Оплот» принят на вооружение в 2000 году, всего изготовлено 10 таких машин.

Марта Ольховская