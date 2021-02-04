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На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год

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Источник изображения: Фото: Dmitry Neymyrok / Reuters

Харьковский завод имени Малышева, входящий в состав «Укроборонпрома», изготовит танк «Оплот». По информации Defense Express, соответствующий контракт был подписан в январе с одним из спецэкспортеров концерна.

Уточняется, что соглашение предусматривает создание только одного образца танка в короткие сроки. Издание указывает, что «Оплот» должен быть готов к параду 24 августа 2021 года, затем он будет использоваться на международных выставках.

«Учитывая, что программа импортозамещения "Оплота", который сейчас имеет весомую часть комплектующих российского производства, рассчитанная до 2023 года, этот танк не будет иметь ничего общего с реальным серийным образцом», — пишет Defense Express.

По данным портала, также под вопросом остается цена контракта. Дело в том, что себестоимость «Оплота» при использовании западных комплектующих превышает 5 миллионов долларов, а в соглашении фигурирует сумма всего лишь в 3,5 миллиона долларов. Кроме того, реальный срок изготовления одного танка составляет не менее восьми месяцев, что не дает никакого шанса изготовить полноценный танк с нуля, отмечает издание.

В июне 2019 года сообщалось, что Минобороны Украины при президентстве Петра Порошенко не заказывало для армии танки «Оплот». Эксперты отмечали дороговизну этих танков — один «Оплот», по подсчетам специалистов, обойдется в сумму, на которую можно модернизировать шесть Т-64.

«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. От предшественника Т-84 отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта».


Артем Андреев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-80
Т-84 Оплот
Компании
Завод им. Малышева
Укроборонпром
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2 комментария
№1
04.02.2021 11:17
Ну американцам оборонпром Украины просто не нужен. Значит скоро не останется и остатков военной промышленности и всё вооружение будет поступать из США и Евросоюза. Переход на стандарты НАТО будет завершён.Поэтому изготовление данного выставочного танка закономерный процесс развала танковой промышленности и государства, как такового.
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№2
04.02.2021 11:27
Цитата, q
Эксперты отмечали дороговизну этих танков — один «Оплот», по подсчетам специалистов, обойдется в сумму, на которую можно модернизировать шесть Т-64.
Совершенно верно. Нет никакого смысла заказывать дорогущие "Оплоты" когда на базах хранения ещё есть Т-64, Т-72, и Т-80 которые можно модернизировать, чем в общем то и занимаются.
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