Источник: Россия начала серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон»

По информации осведомленного источника ТАСС, в России начали серийно изготавливать гиперзвуковые «Цирконы». Ранее сообщалось, что первым штатным носителем комплекса должен стать фрегат «Адмирал Головко».

О начале серийного изготовления «Циркона» со ссылкой на свой источник сообщил ТАСС. Производство ведут на мощностях «НПО машиностроения».

За последнее время программа прошла несколько важных этапов. Так, завершились летно-конструкторские испытания «Циркона» с надводного носителя. О подписании контракта на поставку Минобороны первой партии ракет стало известно в августе.

Еще раньше источник в оборонке назвал корабль, который станет первым штатным носителем комплекса — новейший фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 Источник изображения: Северная верфь

Передать фрегат заказчику должны в конце следующего года. В числе других носителей называли, в частности, атомные субмарины проекта 885М четвертого поколения и перспективную подлодку пятого поколения.

В разное время озвучивали различные характеристики гиперзвукового комплекса. Известно, что на испытаниях он развивал скорость М=8. Сообщалось, что ракета может поражать цели на дальности больше 1000 километров.