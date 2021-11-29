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Naked Science

Источник: Россия начала серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон»

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Запуск «Циркона»
Запуск «Циркона».
Источник изображения: ТАСС

По информации осведомленного источника ТАСС, в России начали серийно изготавливать гиперзвуковые «Цирконы». Ранее сообщалось, что первым штатным носителем комплекса должен стать фрегат «Адмирал Головко».

О начале серийного изготовления «Циркона» со ссылкой на свой источник сообщил ТАСС. Производство ведут на мощностях «НПО машиностроения».

За последнее время программа прошла несколько важных этапов. Так, завершились летно-конструкторские испытания «Циркона» с надводного носителя. О подписании контракта на поставку Минобороны первой партии ракет стало известно в августе.

Еще раньше источник в оборонке назвал корабль, который станет первым штатным носителем комплекса — новейший фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350

Источник изображения: Северная верфь

Передать фрегат заказчику должны в конце следующего года. В числе других носителей называли, в частности, атомные субмарины проекта 885М четвертого поколения и перспективную подлодку пятого поколения.

В разное время озвучивали различные характеристики гиперзвукового комплекса. Известно, что на испытаниях он развивал скорость М=8. Сообщалось, что ракета может поражать цели на дальности больше 1000 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
НПО машиностроения
Северная верфь
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
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