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ТАСС

Источник: началось изготовление гиперзвуковых ракет "Циркон" для ВМФ России

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Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В НПО машиностроения не стали комментировать ТАСС эту информацию

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Реутовское НПО машиностроения приступило к выполнению контракта по серийному изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Серийное изготовление "Цирконов" уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться", - сказал он.

В НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") не стали комментировать ТАСС эту информацию.

3 ноября в ходе совещаний по оборонной тематике в Сочи президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 2022 года эта ракета будет поступать на вооружение российского ВМФ.

18 ноября Минобороны сообщило об успешном испытательном пуске ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" по надводной цели в Белом море. Ранее источник ТАСС сообщал, что государственные испытания "Циркона" начнутся в ноябре и продолжатся в декабре. Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям. Также сообщалось, что проведенные впервые 4 октября два пуска "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск" открыли дорогу государственным испытаниям ракеты с надводного носителя.

24 августа на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
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НПО машиностроения
Персоны
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