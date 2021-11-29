Мечты об объединенной тюркской армии

Подрывая соседей, Турция может надорваться сама

В Российской империи, в СССР и в современной России тюркские народы (в большинстве своем мусульмане) неизменно занимают второе место по общей численности после славянских народов. Это всегда создавало для Турции потенциальную возможность подорвать Россию в любом ее воплощении изнутри путем апелляции к национальным и религиозным чувствам российских тюрок.

Между Российской и Османской империями велось множество войн, и практически все эти войны выиграла Россия. Поэтому постоянно отступающей и теряющей территории турецкой стороне было крайне сложно подрывать Россию изнутри.

Первая мировая война привела к крушению обеих империй, а первый руководитель Турецкой Республики Ататюрк относился к идеям пантюркизма крайне негативно.

Аппетит хороший, руки коротки

Турецкая экспансия в стремительно слабеющий СССР началась в 1980-е годы. Анкара стала устанавливать тесные экономические связи с тюркскими регионами и разворачивать там культурно-просветительскую деятельность, открывая учебные заведения (как религиозные, так и светские) и СМИ.

После распада СССР эта деятельность резко активизировалась. Причем в России она была направлена не только на татар, башкир, карачаевцев, балкарцев (то есть тюрок и мусульман), но также на чувашей, тувинцев, алтайцев, якутов (тюрок, но не мусульман) и на прочие народы Северного Кавказа (мусульман, но не тюрок). Анкара совершенно откровенно занималась разрушением России изнутри, что особенно явно проявилось во всемерной поддержке чеченского вооруженного сепаратизма (хотя чеченцы не являются тюрками).

Тем не менее турецкое влияние в России оказалось по ряду причин ограниченным. Россия по всем параметрам сильнее Турции, поэтому граждане более сильной страны за редким исключением не будут переориентироваться на более слабую. Кроме того, неславянские народы России оказались достаточно сильно русифицированы и европеизированы, что ограничило турецкое влияние на них. А для тюрок-немусульман Турция оказалась в значительной степени чуждой еще и культурно.

Уже с конца 1990-х российские спецслужбы начали борьбу с организациями пантюркистской направленности, которая принесла определенные результаты. Наконец, военное поражение чеченского сепаратизма сильно повлияло на всех остальных потенциальных сепаратистов («Победа вопреки», «НВО», 31.01.20).

Экспансия на Кавказе

Гораздо легче и успешнее идет проникновение Турции в другие постсоветские страны.

Важнейшим союзником Турции на территории бывшего СССР стал Азербайджан, по отношению к которому в Анкаре выработана формула «один народ – две страны». Азербайджанцы в этническом плане максимально близки туркам, в Турции проживает не менее 3 млн азербайджанцев. Правда, большинство азербайджанцев являются шиитами (почти все турки – сунниты), но это не очень способствует сближению Тегерана и Баку: этнический фактор оказывается важнее конфессионального.

Товарооборот между Анкарой и Баку велик и продолжает расти, несмотря даже на вирусные ограничения. Турция весьма заинтересована в поставках азербайджанских углеводородов по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. В турецко-азербайджанский союз оказалась втянута православная и отнюдь не тюркская Грузия, которая стала географическим «мостом» между Азербайджаном и Турцией в обход Армении.

Поскольку Турция является членом НАТО, в Тбилиси надеются, что сотрудничество с Анкарой поможет Грузии вступить в альянс. Кроме того, общая нищета и внутриполитическая разобщенность Грузии при наличии большой общей границы с Турцией очень способствует турецкой экономической и демографической экспансии в Грузию. Особенно это заметно в приграничной Аджарии, где проживает значительное количество грузин-мусульман. Претензии Турции на Аджарию пока носят латентный характер, но они уже имеют место.

Проникновение в Центральную Азию

Не менее активно идет экспансия Турции в Центральную Азию, в том числе и в ираноязычный нетюркский Таджикистан.

При этом бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сохраняющий очень значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны и сейчас, является активным сторонником и идеологом тюркского союза. Чисто теоретически Казахстан можно считать единственной страной, которая способна оспорить лидерство Турции в этом союзе, но именно теоретически.

В 2009 году Назарбаев предложил создать Совет сотрудничества тюркских государств (тюркский совет), это предложение было реализовано в 2010-м на саммите глав тюркоязычных государств в Стамбуле. В 2014 году был подписан документ «Тюркский совет – современный Шелковый путь», цель которого – сделать Анкару «мостом» между Центральной Азией и Европой. В последние годы во внутренней и внешней политике Казахстана все более явно проявляются антироссийские тенденции, которые напрямую связаны с турецким влиянием.

С Узбекистаном, крупнейшей по численности населения страной региона, у Турции возник достаточно серьезный конфликт. Бывший президент Узбекистана Ислам Каримов обвинил Анкару в поддержке узбекской оппозиции и в подготовке исламских радикалов среди узбеков (особенно студентов, обучающихся в турецких вузах). В числе участников покушения на Каримова в 1999 году были граждане Турции.

После событий в Андижане в 2005 году Турция оказалась в ООН в числе стран, осудивших Узбекистан, что еще больше ухудшило двусторонние отношения. Турецкий бизнес в Узбекистане подвергся серьезному давлению. Однако после смерти Каримова ситуация существенно изменилась, отношения между странами значительно улучшились, быстро растет товарооборот.

Так же быстро он растет между Турцией и Туркменией. Слабые экономики Киргизии и Таджикистана могли бы быть вообще полностью поглощены экономикой Турции, если бы их, по сути, уже не поглотил Китай («Пекин переходит в наступление», «НВО», 16.11.18). В отличие от Турции он чужд странам Центральной Азии в этноконфессиональном отношении, но гораздо ближе географически и несравненно сильнее экономически.

В сфере экономики именно Китай является главным конкурентом Турции во всем регионе Центральной Азии. «Современный Шелковый путь» Турции уже в значительной степени побежден китайским проектом «Один пояс – один путь». Поэтому, стремясь в «турецкий мир», страны региона могут внезапно оказаться в «китайском мире».

Турецкий военный экспорт

Особо стоит отметить военно-техническое сотрудничество Турции со странами бывшего СССР. В конце 1990-х – начале 2000-х Анкара продала им четыре старых сторожевых катера типа АВ-25 (по одному в Азербайджан и Грузию, два в Казахстан).

Затем важнейшим турецким товаром в сфере военного экспорта стали бронеавтомобили. Азербайджан купил 35 машин «Кобра» и 37 бронеавтомобилей «Шорланд». Грузия приобрела 100 «Кобр» и 70 «Эдждеров», из этого количества одну «Кобру» грузинская армия потеряла в Афганистане, еще три – в Южной Осетии, из них две были захвачены российскими и югоосетинскими войсками («Война 08.08.08 – послесловие», «НВО», 03.08.18). Около полусотни «Кобр» и до 30 БТР «Кирпи» купил Казахстан, более сотни «Кобр» – Туркмения, 24 «Эдждера» поступили в Узбекистан после нормализации его отношений с Анкарой.

Грузия, кроме того, купила у Турции два старых американских вертолета UH-1Н «Ирокез» и два сторожевых катера типа MRTP-33. Но в 2010-е годы никаких новых сделок в военно-технической сфере между Анкарой и Тбилиси не было.

Зато резко активизировалось сотрудничество Анкары с Ашхабадом: Турция в значительной степени создала туркменские ВМС, причем часть катеров была построена по турецкой лицензии на туркменских верфях. Это десять катеров типа YТВК (два как ракетные, восемь как сторожевые) и шесть малых ракетных катеров типа «Дирсан». Недавно введен в строй самый мощный корабль туркменского флота – корвет «Дениз-хан», также построенный по турецкому проекту. Теперь ВМС Туркмении формально стали сильнейшими на Каспии («Каспийские монстры», «НВО», 18.06.21).

Вооружая Азербайджан и Украину

Азербайджан в 2010-е приобрел у Турции до сотни различных РСЗО и тактических ракет. Турция и Азербайджан по несколько раз в год проводили совместные учения, азербайджанская армия была в значительной степени перестроена по турецкому образцу.

Турецкая помощь внесла огромный вклад в победу Азербайджана во второй войне за Карабах осенью 2020 года («Армения – Азербайджан: 26 лет спустя», НВО, 27.11.20). На начальном этапе войны при прорыве армянских позиций азербайджанская сторона успешно использовала предоставленных Турцией сирийских наемников. Есть сведения о том, что турецкие советники работали в азербайджанской армии на всех уровнях вплоть до батальонного. А турецкие боевые БПЛА «Байрактар», нанесшие карабахской армии огромные потери в технике с помощью УАБ МАМ-L, даже не передавались Азербайджану – они оставались турецкими, управляли ими турецкие операторы. Возможно, что стремительному разгрому карабахской ПВО способствовало применение турками средств РЭБ. Теперь всерьез обсуждается вопрос о создании на территории Азербайджана постоянной турецкой военной базы.

Еще одним важнейшим направлением военного и военно-технического сотрудничества Турции с постсоветскими странами становится Украина. Анкара полностью поддерживает Киев по вопросу принадлежности Крыма и заинтересована в получении некоторых оставшихся у Украины военных технологий, в первую очередь – двигателей для вертолетов и БПЛА.

Украина, со своей стороны, приобретает у Турции «Байрактары». Кроме того, ожидается постройка для ВМС Украины пяти турецких корветов типа «Ада» (строительство головного уже началось). В Киеве чрезвычайно вдохновлены азербайджанско-турецкой победой в Карабахе и всерьез надеются повторить этот опыт в Донбассе.

Анкара против Москвы

Разумеется, экспансия Турции на постсоветское пространство носит полностью антироссийский характер. Это объективное обстоятельство: укрепить свои позиции в бывшем СССР Анкара может исключительно путем ослабления позиций Москвы.

Таким образом, Турция подрывает изнутри саму Россию, а также ее влияние на страны бывшего СССР. Единственным исключением на данный момент является ситуация в Молдавии, где и Россия, и Турция поддерживают гагаузов – тюркский народ (при этом православный), настроенный радикально антирумынски и ориентирующийся на Москву и Анкару, а не на Кишинев и Бухарест.

Однако данное исключение никак не может изменить общую тенденцию. Турция надеется создать экономический, а затем и политический союз, альтернативный Евразийскому союзу. Более того, в Анкаре регулярно заявляют о возможности создания объединенной тюркской армии.

При этом у турецкой экспансии есть значительные объективные ограничители. Во-первых, Россия и Турция в настоящий момент очень активно изображают тесную дружбу. Вполне очевидно, что из-за кардинального расхождения геополитических интересов эта дружба является имитационной и ситуативной, но она взаимно сдерживает Москву и Анкару от откровенно враждебных действий в отношении друг друга.

Во-вторых, в Анкаре понимают, что если будут слишком активно подрывать изнутри Россию, она в ответ может начать подрывать изнутри Турцию (например, через поддержку курдов).

В-третьих, турецкие интересы на постсоветском пространстве (и за его пределами) сталкиваются с интересами не только России, но и США, ЕС, Китая, Ирана, а с недавних пор еще и большинства арабских монархий. Противостоять сразу всем Турции крайне сложно. Ее социально-экономическая и этнокультурная модели не до такой степени привлекательны, чтобы перевесить влияние остальных центров силы, а ресурсы объективно более ограниченны, чем у всех перечисленных оппонентов (кроме, быть может, Ирана). Вообще говоря, геополитические амбиции нынешней Турции все больше входят в объективное противоречие с ее возможностями. Поэтому даже максимально близкий Турции Азербайджан продолжает маневрировать между Анкарой и Москвой.

В целом турецкая экспансия на постсоветском пространстве может привести к очень жесткому столкновению между Россией и Турцией («Возможна ли очередная война между Россией и Турцией», «НВО», 25.09.20). Однако не меньше вероятность того, что попытка реализации своих геополитических амбиций, которые распространяются и на Ближний Восток, и на Африку, и на Балканы, может настолько подорвать силы Турции, что экспансия завершится сама собой.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.