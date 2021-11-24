Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский: испытания вертолета "Ансат-М" должны завершиться в 2023 году

ЦАМТО, 23 ноября. Испытания вертолета "Ансат-М" должны завершиться в 2023 году, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.

"До конца года мы с коллегами по кооперации в рамках "Ростеха" стремимся получить одобрение главного изменения на автопилот и новое БРЭО для полета по приборам. Где-то к августу-сентябрю следующего года – одобрение на противообледенительную систему лопастей, а в 2023 году – это уже новые лопасти, которые позволят увеличить максимально взлетный вес машины на 200 кг. Процесс идет, мы находимся в графике", – сказал А.Богинский.

По его словам, уже выполнена значительная часть работ: получено одобрение главных изменений в сертификат типа на бортовую лебедку, внешнюю подвеску и дополнительный топливный бак, отмечает агентство.

На модернизированный легкий многоцелевой вертолет "Ансат-М" установлена усовершенствованная топливная система, которая увеличила дальность полета, а новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование позволит летать в условиях нулевой видимости, сообщал "Ростех" в конце 2020 года, когда в небо поднялся первый "Ансат-М".