"Рособоронэкспорт": вывод С-500 "Прометей" на мировой рынок начнется через несколько лет

Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экспорт новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.

Первые поставки С-500 в российскую армию планируются до конца года.

"Вывод зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет. В настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы", - сказал Михеев.

По его словам, сегодня "Рособоронэкспорт" продвигает на внешний рынок достаточное количество современных высокотехнологичных средств ПВО большой и средней дальности.

"В их числе бестселлер С-400 "Триумф", а также новые разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей" – ЗРС "Антей-4000" и С-350 "Витязь", - добавил Михеев.