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Российская газета

Россия начнет в ближайшие годы поставлять С-500 "Прометей" на экспорт

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

Вывод зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет. Об этом по окончании выставки Dubai Airshow 2021 сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, в настоящее время на С-500 еще не оформлены разрешительные документы. Кроме того, как отметил Михеев, сегодня "Рособоронэкспорт" продвигает на внешний рынок и другие высокотехнологичные средства ПВО. В их числе "бестселлер" С-400 "Триумф", а также новые разработки концерна "Алмаз-Антей" - ЗРС "Антей-4000" и С-350 "Витязь".

Что касается поставок новейшего комплекса системы ПВО-ПРО С-500 в российскую армию, то ожидается, что они поступят на вооружение уже до конца года.


Иван Егоров

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Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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