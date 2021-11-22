Россия начнет в ближайшие годы поставлять С-500 "Прометей" на экспорт

Вывод зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет. Об этом по окончании выставки Dubai Airshow 2021 сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, в настоящее время на С-500 еще не оформлены разрешительные документы. Кроме того, как отметил Михеев, сегодня "Рособоронэкспорт" продвигает на внешний рынок и другие высокотехнологичные средства ПВО. В их числе "бестселлер" С-400 "Триумф", а также новые разработки концерна "Алмаз-Антей" - ЗРС "Антей-4000" и С-350 "Витязь".

Что касается поставок новейшего комплекса системы ПВО-ПРО С-500 в российскую армию, то ожидается, что они поступят на вооружение уже до конца года.

Иван Егоров