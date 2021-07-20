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ЦАМТО

Рособоронэкспорт: 80% подписанных в 2021 году контрактов приходятся на продукцию для ВВС и ПВО

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Модель вертолета Ка-226Т на стенде АО "Рособоронэкспорт" на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 в Бангалоре, 03.02.2021
Модель вертолета Ка-226Т на стенде АО "Рособоронэкспорт" на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 в Бангалоре, 03.02.2021.
Источник изображения: Марина Лысцева

ЦАМТО, 19 июля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) максимально использует потенциал МАКС-2021 для продвижения за рубеж российских разработок в области авиации, вертолетов и средств ПВО.

"В этом году Рособоронэкспорт уже подписал контрактных документов на сумму более 5 млрд. долл., 80% из которых приходятся на продукцию для ВВС и ПВО. МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В Жуковском партнеры Рособоронэкспорта смогут вживую увидеть продвигаемые компанией самолеты, вертолеты, средства ПВО и РЭБ, в том числе и абсолютные новинки предприятий Ростеха – новый боевой самолет и воздушную платформу Ил-114-300 разработки ОАК, а также продукцию "Вертолетов России" – Ми-171А3, Ансат-М и Ка-32А11М".

Кроме того, на статической стоянке авиасалона гости МАКС-2021 и партнеры Рособоронэкспорта смогут ознакомиться с экспортными бестселлерами и потенциальными лидерами мирового рынка военной авиации: истребителем пятого поколения Су-57Э, истребителями МиГ-35, МиГ-29 и Су-35, самолетом-заправщиком Ил-78МК-90А и военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, вертолетами Ка-52К, Ми-28НЭ, Ми-35П, Ми-35М, Ка-226Т и другими.

На открытой выставочной площадке партнеры Рособоронэкспорта также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми компанией за рубеж. Среди них новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-Э2" и в виде моделей на стенде Концерна ВКО "Алмаз-Антей" – зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Антей-4000" и абсолютная выставочная новинка – зенитная ракетная система С-350 "Витязь". Концерн "Автоматика" представит системы противодействия БЛА "Купол" и "Пищаль", а группа "Кронштадт" – новейший беспилотный летательный аппарат "Орион-Э" в разведывательно-ударном варианте.

Кроме того, гости Рособоронэкспорта на МАКС увидят полеты ведущих российских пилотажных групп на боевых самолетах, занимающих лидирующие позиции в своих сегментах мирового рынка. "Русские витязи" представят фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-35С и Су-30СМ, "Соколы России" покажут слаженность работы и маневры на Су-27, а "Стрижи" продемонстрируют высокие возможности МиГ-29. Летчики пилотажной группы "Беркуты" совершат одиночные и групповые полеты на вертолетах Ми-28Н и Ка-52.

На своем стенде в павильоне С2 Рособоронэкспорт представит сенсорную интерактивную мультимедийную инсталляцию "Глобус", содержащую 38 3D-моделей перспективных образцов продвигаемой компанией продукции, с их тактико-техническими характеристиками, фото- и видеоматериалы. Также Рособоронэкспорт представит модели военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевого вертолета Ми-35М, боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52, тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2 и военно-транспортного вертолета Ми-17В-5.

В ходе МАКС-2021 Рособоронэкспорт планирует подписать совместные с АО "Технодинамика" программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и НИОКР. Это серьезно расширит компетенции Рособоронэкспорта в рамках индустриального партнерства с иностранными заказчиками.

"Сегодня все большее число стран задумывается о производстве вооружений на национальной территории, поэтому рост числа "технологических" контрактов – характерный тренд современного мирового оружейного рынка. Рособоронэкспорт активно работает с заказчиками в рамках индустриального партнерства и трансфера технологий. По подписанной с "Технодинамикой" программе будем продвигать НИОКР, в том числе в области авиации, ракетного вооружения, средств ПВО и космических программ в страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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