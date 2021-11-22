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Интерфакс-АВН

Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Лондон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Британские военные начали срочную операцию по подъему со дна упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения F-35B Lightning II в целях недопущения попадания его сверхсекретных технологий в руки России, сообщила в четверг газета Daily Mirror.

Новейший истребитель стоимостью около 162 млн долл. в среду упал в море вскоре после взлета с палубы британского авианосца HMS Queen Elizabeth ("Куин Элизабет") вблизи побережья Египта. Летчику удалось катапультироваться. На борту авианосца базировалось восемь британских и десять американских истребителей F-35B Lightning II.

Место нахождения самолета уже определено. Глубина в районе падения истребителя в международных водах Средиземного моря достигает примерно 1,6 км.

В операции задействованы специальные спасательные суда и подводные лодки. В ней также принимают участие американские военные.

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Страны
Великобритания
Египет
Россия
США
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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